MosShoes: какие модные тенденции в женской обуви?

С 21 по 24 марта в Москве на MosShoes будут экспонироваться разнообразные женские кроссовки, туфли, тапочки, босоножки, ботильоны, ботинки и сапоги, которые идеально сочетают в себе модные тенденции и комфорт.

Китайские бренды во многом задают тон на мировом рынке, поэтому будет интересно ознакомиться с их новыми коллекциями. Бренд Fentu представит модные удобные зимние сапоги, ориентируясь на взыскательных покупательниц от 25 до 45 лет, а бренд 4WD — спортивные ботинки с хорошими водонепроницаемыми свойствами не только для женщин, но и для девочек. Бренд UNIWORLD продемонстрирует кроссовки, которые захочется взять в руки и внимательно рассмотреть и подошву, и верх. Женскую обувь различных видов — балетки, сандалии, тапочки, шлепанцы, обувь ЭВА и многое другое представит бренд BX SHOES.

Обувь отечественных производителей пользуется заслуженным вниманием среди покупателей. Cпециалисты внимательно следят за модными трендами, при этом опираются на свои креативные идеи. Российские компании предпочитают использовать высококачественные материалы и современные технологии. Все это сказывается на внешнем виде и качестве изделий.

Ассортимент женской обуви бренда OEMEN включает: угги с натуральным и искусственным мехом, мокасины с мехом, разнообразные чулочно-носочные изделия. OEMEN предлагает полный цикл производства на собственных заводах в Китае, начиная с дизайна и выпуска продукта и заканчивая изготовлением собственной упаковки и транспортировкой.

Компания из Санкт-Петербурга «ОРТО-С» осуществляет полный цикл производства обуви: проектирование, изготовление форм, литье, сбор готовых изделий. Производитель внимательно следит за модными тенденциями, считая, что обувь должна быть комфортной, красивой и современной.

Бренд ZADUR — это мастерство, воплощенное в женской обуви ручной работы от мастеров из Армении. Каждая пара уникальна и неповторима. В коллекции присутствуют туфли, кроссовки, ботильоны, сапоги до колена. Обувь армянских обувщиков отличают изысканный дизайн, качественные материалы и высокопрофессиональное изготовление.

На MosShoes специалисты смогут лично оценить модные тренды в женской обуви, выбрать понравившиеся коллекции и сделать закупки для продажи в магазинах или на маркетплейсах.