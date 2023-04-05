С 31 марта по 2 апреля в ЦВК «Экспоцентр» выставка «Мотовесна 2023» в очередной раз доказала: российский мотомир и моторынок живее всех живых. За три дня выставку посетило свыше 60 000 человек.

Громкие новинки, новые бренды, яркие выступления и три зала, заполненные самой разнообразной техникой для активного отдыха — гостям мероприятия представили около 250 стендов компаний.

Новые имена на российском рынке

«Мотовесна 2023» – богата на новые бренды, раннее неизвестные в стране. Впервые на выставке в России был представлен легендарный итальянский Benelli, анонсированный ещё в прошлом сезоне. В этом году Motorrika продемонстрировала линейку из пяти кроссовых полноразмерных мотоциклов K2R. Данный бренд – синтез отечественного и китайского производства. Также на их стенде можно было познакомиться с техникой STELS, SEGWAY и с набирающим обороты брендом LAVR, специализирующимся на производстве автохимии, ставшим в этом году титульным партнером гоночной серии «МОТОРИНГ». VOGE продемонстрировал премиальную технику 2023 года: мотоциклы Voge 350AC, 525DSX и 525ACX, скутер Voge SR4 Max, а Loncin представил вниманию зрителей квадроциклы. На стенде Zontes можно было увидеть семь абсолютно новых моделей для российского рынка. Федеральная сеть Globaldrive представила свои хиты 2023 года - квадроциклы и эндуро мотоциклы китайского бренда Sharmax линеек Sport, Power Max и Expert Pro для новичков и профи, а также снегоходы российского производства Sharmax SHP 680 и Sharmax 880 и электровелосипеды и электросамокаты Shorner. На стенде Super Marine гости могли увидеть скутер Aric и мотоциклы Benda, ранее неизвестные в РФ. Минский мотоциклетный завод представил новинки 2023 года. По традиции UNIVERSAL MOTORS показал на выставке новейшие модели техники: легенду чешского мотопрома JAWA, Harley-Davidson Sportster S, мотоциклы MINSK, а также скутеры от ведущих китайских производителей. Formula 7 – официальный дистрибьютер успешно закрепившихся на рынке квадроциклов AODES, представила на выставке хиты компании. Не обошлось на выставке и без европейских брендов – MV Agusta добавили итальянских красок, а на стенде Avilon Moto можно было познакомиться с модельной линейкой BMW. Старейший бренд Ural Motorcycles с новейшими моделями 2023 года в очередной раз доказал, что мотоциклы с коляской – отличное решение! На стенде Regulmoto – их новый хит: кроссовер в мире скутеров XDV 300 Adventure Scooter. BRZMOTO продемонстрировал свои новинки в инновационном дизайне и с совершенно новыми комплектующими. В этом году на стенде компании BRANDT гости могли увидеть премиальные бренды: TGB, OKLA, Velocifero. Velocity Group представил бренды BSE, SYM и SSSR. Компания Hasky Moto продемонстрировала модели мотоциклов для всех целей, назначений и уровней райдеров. Также свои стенды и новинки представили такие компании, как: C.MOTO, Bajaj, Rolling moto, Racer, «ВЕЛОМОТОРС», Progasi, FX moto, Rockot, Roliz, Kayo, BALTMOTORS, YACOTA, SCANMOTO и многие другие.

Помимо обилия техники на «Мотовесне 2023» – лучшие производители экипировки и мотоодежды: Hyperlook, DragonFly, Starks, «Проф Экип», HAWK MOTO, RUKKA, BEON.

Масла, аккумуляторы, запчасти и сопутствующие мототовары можно было увидеть на стендах: Interphone, Kenda, BKT, Bohnenkamp, RUTRIKE, WBR High Power, DC&CS. Российские выхлопные системы, DELTA, Rulink, Выхлопные системы Palan Choppers, Takayama, Ravenol, LEOil и др.