Mr.Doors запускает официальный интернет-магазин

По последним аналитическим данным из открытых источников, мебель в первом полугодии 2022 входит в ТОП-5 онлайн-покупок среди россиян. На росте интереса к интернет-покупкам мебели сказалась пандемия, а последние геополитические события лишь поддержали усиление этой тенденции. На этом фоне компанией Mr.Doors было принято решение о запуске собственного интернет-магазина с готовой продукцией на базе официального сайта www.mrdoors.ru

На сегодняшний день в интернет-магазине бренда представлены такие категории товаров, как: шкафы, полки, тумбы, столы, кровати, стеллажи, ковры товары для самых маленьких (0+). Ассортимент планируется расширять.

Для клиентов интернет-магазина доступны гарантия производителя, доставка, установка, а также возврат и обмен товара.

В ближайшее время в интернет-магазине появится возможность применять конструктор, задавая для товаров необходимые параметры, выбирая фурнитуру, отделку и др.

Для клиентов Интернет- магазина будут доступны уникальные скидки, акции и бонусная программа.

Наталья Маланина, руководитель продуктового направления Mr.Doors:

«Запуск интернет-магазина с готовой продукцией для нас решение, продиктованное не только трендами, но и регулярными запросами лояльных клиентов. Мы убеждены, что проект будет успешным и комфортным в использовании».