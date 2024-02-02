Мультимедийная выставка «Русская культура. Возрождение»

На экспозиции встретятся прошлое и будущее: мультимедийные полотна, написанные искусственным интеллектом, и артефакты Всероссийского музея декоративного искусства, среди которых диваны и стулья, графин с надписью «Нетъ питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе», стопка с надписью «Для почину, выпить по чину», предметы дамского будуара от отечественных художников, дизайнеров, стеклоделов, печатников – вся история развития моды и быта дореволюционной России в подлинных предметах того времени. Нейросеть погрузит зрителя в атмосферу конца XIX – начала XX века через визуальный ряд, саунд-дизайн и увлекательное повествование о таких жанрах, как мода, быт, балет и архитектура. Впервые русская культура Серебряного века была переосмыслена совместно человеком и нейросетью с помощью 3D-технологий.

Отдельный раздел выставки посвящен творчеству блистательного и неповторимого Льва Бакста – истинного первопроходца и революционера в мире моды, который достиг всемирного признания и оказал значительное влияние на развитие мировой модной индустрии. Его работы вдохновили мир на создание экзотического, русского и восточного в собственной моде и задали модный тренд на тюрбаны, шаровары и русские орнаменты, а театральные костюмы еще при его жизни выставлялись в Лувре.

Лев Бакст был ведущим живописцем «Русских сезонов» Сергея Дягилева, одним из символов искусства Серебряного века. Он создал декорации и костюмы к таким балетным спектаклям как «Клеопатра» (1909), «Шахерезада» и «Карнавал» (1910), «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912) и других, поражавшие зрителей своей фантазией, сказочной роскошью, утонченной изысканностью костюмов, новыми и смелыми сочетаниями красок.

Каждую неделю мультимедийная часть выставки будет дополняться яркими символами Серебряного века, например, знаковыми оперными постановками «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама».

Организатор: Благотворительный Фонд поддержки социально-общественных проектов и гуманитарных инициатив «Сила Возрождения»

Партнер Проекта в создании новых измерений искусства - студия «Sxema».

Список спикеров на пресс-показе выставки 09.02.2024:

Юлия Желвакова, автор и идейный вдохновитель проекта «Русская культура. Возрождение»

Анна Якунина, Народная артистка РФ, актриса театра и кино

Ева Свиридова, основатель студии «Sxema»

Юлия Благая, актриса театра и кино, член Союза писателей

Пресс-показ: 09 февраля 2024 в 12:00

Вернисаж по приглашениям: 09 февраля 2024, 14:00-17:00