Мужские косухи из натуральной кожи: какие они

Куртка-косуха появилась достаточно давно, но до сих пор не теряет своей актуальности. Ее историю появления можно связать с разными событиями, но наиболее часто ее ассоциируют с военным временем, а также с братьями Шотт и мотоциклами.

Изначально данную куртку создали как форму для полицейских и военных, но достаточно быстро она приобрела популярность и среди гражданских.

Первое ее название на рынке PERFECTO, которое на Западе сохранилось и до сих пор, а в странах бывшего СССР такая куртка стала называться косуха, из-за специфической застёжки набок.

В чем плюсы и особенности этой куртки

По дизайну такая куртка получилась настолько удачной, что с момента ее появления и до сегодняшнего времени в ее внешнем облике практически не произошло изменений.

Вообще такая куртка существует почти 90 лет, и за это время классический вариант практически не претерпел изменений, хотя появились и другие вариации.

Популярность мужские косухи из натуральной кожи приобрели благодаря большому количеству преимуществ, среди которых:

Такие куртки изготавливают из толстой кожи, поэтому она обладает повышенной стойкостью к износу и даже за десятки лет не потеряет своего внешнего вида. В косухе предусмотрена дополнительная защита для локтей и груди, что особенно важно для водителей мотоциклов, среди которых такая куртка является наиболее популярной. Рукава у косух длинные, что позволяет ей создать дополнительную защиту для рук от ветра, но к тому же рукава отстёгиваются, поэтому можно носить такую куртку с крагами. У косух в фасоне предусмотрен на спине дополнительный объем, поэтому она удобна при носке и не сковывает движения. Также в косухе обязательно присутствует внутренний карман. Первоначально он был предусмотрен для носки оружия, а теперь просто остался обязательным атрибутом такой куртки.

На косухи, которые изготавливаются сейчас, нет строго определенного регламента, как это было раньше. Поэтому толщина данного изделия может быть различной и находиться в пределах от 1,5 до 6 см. Более тонкие куртки обычно носят музыканты-рокеры, которые считают косуху неотъемлемой частью своего образа. Также косуха считается традиционной одеждой и байкеров, но вот они выбирают более толстые куртки.

Современные дизайнеры по-разному видоизменяют куртки-косухи. Например, они делают на них большое количество карманов, или не усиливают локти дополнительными слоями кожи, но в целом внешний облик куртки-косух остался неизменным, как, впрочем, и отличное качество этого изделия.