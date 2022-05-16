«Мы больше, чем тело»: как принять себя и наслаждаться жизнью

В современном мире идеальных фотографий в социальных сетях очень трудно принять себя со всеми достоинствами и недостатками. Это непринятие не позволяет нам наслаждаться жизнью. Доктор Марина Костина, автор уникальных методик по трансформации себя, рассказала, как помогает людям бороться со страхами и зависимостями, увидеть свое истинное лицо, а не селфи, и изменить свою жизнь.

MR: Расскажите о себе и своем пути к помощи людям.

М.К.: Когда мне было 19 лет, маме предложили работу в Америке, в штате Айова, и мы переехали. Когда я познакомилась с этой страной, моя американская мечта разрушилась. Оказалось, что тут все дорого, нужно ужасно много платить за университет. Я работала на трёх работах и училась. Я получила степень бакалавра, потом мастера. После этого приехала работать в Чикаго. Затем вернулась в университет, окончила PhD и получила докторскую степень. После этого работала на высоких позициях, но удовлетворения не было, так как всего достигла. И вроде, кульминационный момент был, когда я работала в офисах на Мичиган-авеню, в самом крутом районе Чикаго, но счастья это не приносило. Потом я вышла замуж за американца, и меня Вселенная опустила ниже того уровня, который был, когда я сюда приехала.

Восемь лет назад у меня произошел тяжёлый развод. Мой муж злоупотреблял алкоголем, я очень долго боролась за эти отношения, очень его любила, но когда поняла, что теряю свой свет, выехала из квартиры. Тогда он сказал, что все у меня заберёт. Но так как я его очень любила и была романтичной девушкой, то судиться с ним не смогла, оставила ему все и выехала в никуда. В это время я ещё потеряла работу, а две мои подружки, с которыми я могла поселиться, уехали из Чикаго.

Я спала на коврике для йоги там, где я преподавала зумбу. Мне ключ дали коллеги. В душ ходила в спортивном зале, где у меня был членский билет, а работу искала на компьютере одного из магазинов, потому что там был бесплатный интернет. И в одну ночь было особенно тяжело, я лежала и плакала. А когда мне плохо в Америке, я смотрю русские фильмы. И вот во время просмотра на Youtube мне попалось в рекомендациях видео, в котором говорилось о технологии, которая изучает ауру. Я кликнула на ролик, и поняла, что российскими учёными разработана такая система, с помощью которой можно анализировать ауру. Время было два часа ночи у меня, я посчитала, что в России 11 утра, позвонила, мне сразу ответили. Денег у меня совсем не было, поэтому я этот прибор за 3000 долларов приобрела в кредит. Такого у меня никогда не было, я вообще не импульсивный человек в смысле шоппинга, но это купила. Прибор пришел ко мне за четыре дня. Я буквально встала с ковра для йоги, сказала всем, что начинаю новую жизнь, распрощалась с корпорациями и начала свой бизнес в биоэнергетических практиках. Потом моя дорожка вывела меня к шаманам, гипнозу и другим направлениям.

MR: Вы автор уникальных методик, в чем их особенность?

М.К.: Все мои методики соединяют в себе, казалось бы, необъединимые вещи. Я сочетаю в своей работе шаманство, магию, энергетические практики с наукой по биофотонике и энергии. Также добавляю собственные практики, которые я придумала для себя, чтобы выжить чисто психологически в сложные периоды жизни и не убить в себе свет. На своих курсах я комбинирую физические упражнения, духовные, энергетические и интеллектуальные практики, коучинг и гипноз.

MR: К Вам на консультации и наставничество приходят совершенно разные люди с уникальными историями и жизненными переживаниями. С каким запросом чаще всего обращаются? Где фокус внимания?

М.К.: Это очень хороший вопрос, потому что причин поверхностных может быть много: зависимость от сигарет и от алкоголя, страхи, панические атаки, потеря близких, общее состояние дискомфорта и депрессии. Но на самом деле, мне кажется, есть две самые главные проблемы. Люди сейчас зачастую отделены друг от друга, у них нет ощущения того, что кто-то тебя понимает, что у тебя с кем-то глубокая эмоциональная связь. Через соцсети мы транслируем только идеальные образы. У меня такое ощущение, что поколения, которые взаимодействуют с технологиями, общаются аватарками, а действительно близкая связь идёт от души, а она, когда ее надо открыть кому-то, уязвима. В ней может быть множество непринятых обществом качеств, слабостей, какой-то темноты. Но так как у нас сейчас мир обложек глянцевых журналов, где вообще нет места несовершенности человека, мы не можем никому доверять и показываем лишь образ.

Моя компания настроена на жизнь взахлёб. Это подразумевает нечопорное отношение к жизни. Мы показываем, что можно наслаждаться жизнью, далекой от глянцевых обложек.

А вторая причина современных проблем заключается в том, что из-за отсутствия тесных доверительных связей у нас нет пространства быть самим собой. Мы живём в разрыве от своих ценностей и своих жизненных целей. Жизни взахлёб сейчас не хватает, ведь она честная. Она может быть только у тех людей, которые действительно осознали, кто они есть, приняли себя со всеми своими плюсами и минусами и получают наслаждение даже в своих темных сторонах. А если мы пытаемся быть кем-то, то у нас происходит разделение и со своими целями, и с другими людьми.

MR: Расскажите о самой запоминающейся трансформации клиента, которая произошла благодаря Вашим практикам?

М.К.: У меня очень много кейсов. Например, Фермина, латиноамериканская женщина, приходила ко мне много лет назад. У нее была биполярная депрессия, ей прописывали тринадцать разных таблеток. Она пришла совершенно в летаргии жизни. Когда она поработала со мной, естественно, депрессию такую мы не смогли бы вылечить, но она приспособилась, нашла в своем состоянии свою силу. После наших с ней занятий она вернулась к ощущению жизни. Однажды она стояла около окна, смотрела на цветущую вишню и сказала своему мужу: «Господи, какая красивая вишня». Он на нее посмотрел и сказал: «Дорогая моя, эта вишня растет здесь уже тринадцать лет». То есть тринадцать лет эта женщина была в зомби-состоянии. Сейчас ей прописаны всего одна или две таблетки. Сама Фермина начала использовать свою боль в литературном творчестве. Она стала известной писательницей.

Ещё очень интересный кейс - Дейби. Она пришла ко мне с волчанкой. Это был человек, у которого первая чакра пробита, поэтому и волчанка, и слабая иммунная система, денег никогда не было, работала на непонятных работах, ничего стабильного не имела. После наших практик, моих ретритов и курсов она стала моим помощником по аурокамере. Мы с ней вместе устраиваем вечеринки, на которых сканируем и анализируем ауру. Жизнь ее поменялась, она нашла квартиру, имеет стабильную зарплату. Волчанка, конечно, у нее осталась, боль все равно есть, но она намного меньше.

Дина пришла ко мне с алкогольной зависимостью, в которой жила больше двадцати лет. Она потеряла все. После первого же сеанса Дина бросила пить, нашла работу, зарабатывает хорошие деньги и живёт счастливо.

Мне кажется, самой запоминающейся для меня все-таки была та девушка с вишней, которая наконец оценила вкус жизни, решила полюбить свою болезнь. Но конечно, интересны случаи, когда ко мне приходят с какими-то зависимостями. Человек считает, что у него абсолютно нет контроля, как будто в него кто-то вселился, а потом через один сеанс выходит совершенно другим. Для меня так удивительно видеть глаза людей, когда они начинают видеть свое истинное лицо, а не селфи, что они - это энергия, что они такие красивые на самом деле, такие разные. Эти моменты важны для меня.

MR: Вы работаете с мировыми знаменитостями. Каково это? Есть ли отличия во взаимодействии?

М.К.: Знаменитости - такие же люди, как мы, с абсолютно такими же недостатками, неуверенностью в себе, страхами. Поэтому, когда Канье Уэст ко мне пришел, я ему сказала: «Канье, это ты на сцене крутой, а здесь ты просто мой клиент, просто человек, у тебя человеческая душа».

Я считаю, что один из моих талантов - это то, что мне люди верят и доверяют, и с радостью рассказывают свои самые сокровенные тайны. Естественно, я не могу идти в детали, но могу сказать, что на самом деле они такие же люди. Может, у них больше энергии, и они целенаправленно над ней работают осознанно или интуитивно, потому что все люди, которые действительно чего-то достигли имеют большое биополе, но то, что у них абсолютно такие же страхи, как у нас, - это факт.

MR: Какое взаимодействие было значимым для Вас?

М.К.: Я думаю, что взаимодействие со знаменитостями. Каждая звезда интересна для меня, потому что, например, с Канье у меня до этого не было связи, я никогда особенно не слушала его музыку, мое поколение не носит его кроссовки, но когда он ко мне пришел, было интересно просто посмотреть на звезду такого масштаба. А еще было интересно трансформационное общение с Аммой, которая считается одной из живущих в наши дни святых. От нее действительно идёт свет. Когда она была девочкой, она ушла в джунгли и провела там 10 лет в медитации. Она трансформировала все свои заморочки. Рядом с ней твое сознание меняется, и ты никогда уже не станешь прежним, ты выходишь за рамки своей формы.

MR: Ваша книга «Точка Джи твоей Души». О чем эта книга и для кого?

М.К.: Моя книга "Точка Джи Твоей Души" написана для любого человека. В основном, ее читают женщины, но те мужчины, которые с ней познакомились, тоже нашли для себя интересные моменты.

«Точка Джи Твоей Души» про наше счастье, нашу возможность насладиться своей судьбой. Именно своей, а не чей-то другой. Она ответит на вопросы: для чего я здесь, как быть в радости, наслаждении и жить взахлёб. Она сделана, как пособие. Я изложила в ней кратко теоретические понятия, истории. В этой книге семь глав по семи чакрам, которые дополнены семью историями женщин. Там также приводятся семь архитипов женщин и даются практические задания, поэтому мужчины тоже с интересом читают эту книгу.

MR: Через гипнотерапию, энергетические сеансы, а также духовные ретриты по всему миру Вы показываете своим клиентам, как жить за пределами выживания, чувствовать себя на 100% живыми и настоящими, наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Когда будет возможность у наших девушек поучаствовать в Ваших программах? Или не только у девушек?

М.К.: Я думаю, что не только девушки могут поучаствовать в моих программах. У нас пройдет большой воркшоп, в котором я очень хочу увидеть и мужчин. Я с ними тоже с удовольствием буду работать.

MR: Как попасть к Вам на консультацию, наставничество, тренинг?

М.К.: У меня есть сайт, где можно найти абсолютно все, и мои соцсети. Лучше мне писать по WhatsApp, я там отвечаю быстрее, но email тоже работает. Я также проверяю мессенджеры в социальных сетях.

MR: Работа с людьми требует колоссальных затрат энергетического ресурса, который восполняется, как правило, благодаря осознанию глобальной цели. В чем состоит Ваша главная миссия?

М.К.: Когда ты работаешь с другими людьми, естественно, ты тратишь много энергии, но для того чтобы быть не просто источником энергии, а проводником нужно работать над своим каналом, над своей энергией. Я каждый день встаю на два часа раньше, чем хотелось бы и начинаю свой день с того, что делаю себя сильной. Когда происходят какие-то тяжёлые времена в жизни, я добавляю практики, которые держат мое внимание в теле, отвлекают от ума, ведь когда мы уходим в наше мышление, то тогда начинаем думать о проблемах. Поэтому сейчас, в непростой для всех и для меня период, я добавила три курса-тренинга, на которые беру других людей, чтобы работать над собой и помогать другим.

Часто мне говорят: «У тебя так много энергии». А я отвечаю: «Это мой выбор». У нас у каждого 24 часа в сутки, и мы выбираем, как их провести. Для меня энергия - это самое главное. И это не просто подарок, это большая работа. У меня очень много ограничений. Приходится многим жертвовать. Я не пью алкоголь, не курю, не ем очень много всего, не хожу в места, где чувствую пониженную энергию. Очень часто этот путь кажется одиноким, но зато я встретила других людей. И главное, что через это ты создаёшь самое главное отношение - отношение с чем-то большим, чем тело. Для меня самое важное - показать людям, что они не только это тело, но и энергия, которая не заканчивается даже со смертью и пришла в этот мир наслаждаться жизнью со всеми ее красками. И понимание, что даже боль и тьма в этом мире нужны, делает тебя живым. Поэтому я считаю, пока мы живы, мы должны быть живыми, а не парализованными, летаргическими куклами.

Автор: Александра Саливанова

Источник: Melon Rich