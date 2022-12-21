Мюзикл на воде «Новогодний круиз» в "Москвариуме"

В канун нового 2023 года Москвариум вновь приглашает отправиться в Новогодний круиз! Это будет по-настоящему роскошное и незабываемое путешествие! Танцующие матросы, бармены, жонглеры, повара – всё это обещает самую веселую новогоднюю ночь на планете.

На этом корабле можно делать всё, что угодно, кроме одного – строго-настрого запрещается подниматься в рубку капитана! Однако весь этот блеск и развлечения не радуют лишь одного пассажира – маленького мальчика, сына всемирно известной Мадам Успех, для которой лайки и просмотры в социальных сетях стали важнее собственного ребенка.

Мальчик сбегает с быстро наскучившего ему праздника и, нарушая запрет, отправляется в рубку капитана. Здесь он узнает, что капитан этого огромного корабля – большой морской лев, а его волшебный штурвал способен переносить людей в любое время и место во Вселенной! Теперь нашего юного героя ждут невероятные приключения! Нападение морских пиратов и их шпионов-дельфинов, погружение в самую глубокую точку океана и знакомство с моржом-изобретателем, новогоднее чудо – встреча с косатками и многое-многое другое!

Как и все уникальные шоу Москвариума, «Новогодний круиз» сочетает в себе захватывающие дух номера более 100 артистов – акробатов, воздушных гимнастов, синхронисток и других, живое исполнение песен, сложную сценографию, красочные видеодекорации, самые современные световые и звуковые спецэффекты и, конечно же, выступления морских животных – дельфинов, морских львов, моржа и косаток.