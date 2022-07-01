На Lamoda planet появилась первая экологичная капсульная коллекция российского бренда I AM STUDIO

Российский бренд I AM STUDIO в коллаборации с Lamoda – ведущей онлайн-платформой для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни – представляет капсульную коллекцию OCEAN из переработанных материалов, раскрывающую выразительную индивидуальность женщины через океаническую концепцию. Капсула была создана специально для раздела Lamoda Planet, где собраны товары, отвечающие принципам осознанного потребления.

Загрязнение мирового океана – это давняя и актуальная проблема. Ежегодно миллионы тонн пластиковых отходов приводят к гибели птиц, морских млекопитающих и рыб.

Благодаря новейшим технологиям, позволяющим переработать океанический мусор, текстильные производители создают уникальные материалы. Пока ученые думают над глобальным решением экологической проблемы, бренды привлекают к ней внимание аудитории, превращая эти материалы в коллекции одежды.

Бренд I AM STUDIO разработал летнюю капсульную коллекцию OCEAN, которая отвечает принципам устойчивого развития и подчеркивают красоту и индивидуальность каждой женщины. Все вещи выполнены из технологичной ткани, полученной путем переработки океанического пластика.

В соответствии с ДНК бренда I Am Studio, в основе капсулы лежит работа с цветом. Черный #Carbon, нежный сиреневый #NitrogenMauve и неоново-зеленый #EthanolSprout гармонично перекликаются и комбинируются между собой, создавая яркие и в тоже время женственные образы. Платья разной длины, топы и боди с трендовыми вырезами, завязками и драпировками формируют непринужденный летний гардероб, комфортный для городской жизни.

Коллекцию OCEAN можно будет приобрести на Lamoda в разделе Lamoda planet.