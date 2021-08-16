На Planeta.ru начался сбор средств на новую коллекцию «Если веришь, значит сможешь».

На краудфандинговой площадке Planeta.ru начался сбор средств на новую коллекцию футболок и шопперов с вдохновляющими фразами от блогера и мотивационного спикера Дмитрия Чешева. https://planeta.ru/campaigns/esliverish

10 лет назад Дмитрий получил травму спинного мозга в результате неудачного падения в спортзале и оказался в инвалидной коляске. Сегодня у Димы есть мечта - ходить. И у него уже многое получается. Своей дорогой к мечте он делится в инстаграме и помогает людям найти мотивацию.

Дмитрий Чешев - обладатель уникального, бесценного опыта. Опыта веры в себя, преодоления трудностей, пути к своей мечте. Чтобы поделиться этим опытом и помочь людям, он выступает мотивационным спикером и ведет свой блог.

Дмитрий со своей подругой Марией создали проект Emets https://www.instagram.com/emets_store/ . Emets выпускает футболки и шопперы с разными вдохновляющими фразами: "Если веришь, значит сможешь", "Твоя сила в твоей мечте", с цитатой Сергея Бодрова "Все значительные сражения происходят внутри нас", "Мода на добро" и др.

Это не просто футболки с надписями. Это способ поделиться с людьми мотивацией. Способ предать энергию и вдохновение через вещь, которую они будут носить.

Сегодня Emets готовит новую коллекцию футболок и шопперов. Поэтому был открыт сбор на Planeta.ru, чтобы люди могли поддержать проект и получить не только классную футболку, но и частичку мотивации.

Собранные средства пойдут на изготовление футболок и шопперов, разработку макетов, транспортные расходы, проведение рекламных фотосессий.

Поддержать проект можно по ссылке https://planeta.ru/campaigns/esliverish