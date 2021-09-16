На премии «Мама года» помогли подопечным фонда Оксаны Федоровой!

Самая нежная и трогательная премия в мире шоу-бизнеса посвящена самым ярким, талантливым и успешным женщинам, которые с успехом совмещают карьеру, творчество и семью, мотивируя своим примером миллионы женщин вокруг. Главный редактор журнала MODA topical – Мисс Вселенная Оксана Федорова, издатель Кристина Торосян и продюсер Анна Симонян традиционно посвящают премию подопечным детям фонда Оксаны Федоровой и проводят благотворительную лотерею. В этом году в рамках аукциона было собрано 125 500 рублей, которые направлены на оплату курса для 17-летней Лизы Соколовой с диагнозом ДЦП из Смоленска. Ведущими премии выступили Эльмира Аббасова и Андрей Разыграев.

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:

Анита Цой – «Энергичная мама»

Анна Чеботина — «Мама звезды»

Жасмин – «Заботливая мама»

Рита Дакота – «Любящая мама»

Саша Савельева – «Гармоничная мама»

Наталья Подольская – «Музыкальная мама»

Ассоль – «Нежная мама»

Елена Блиновская – «Мама фея»

Анжелика Агурбаш – «Очаровательная мама»

Олеся Судзиловская – «Мама актриса»

Александра Черная – «Успешная мама»

Елена Лорикс – «Мама психолог»

Кира Сорокина – «Бьюти Мама»

Сёстры Анна и Ольга Ничковы – «Fashion мамы»

Алина Делисс – «Поющая мама»

Ирина Калинина – «Мама юрист»

Марина Ардиаль – «Мама астролог»

Марина Корпан – «Мама-тренер Года»

Серебрякова Екатерина – «Позитивная мама»

Валерия Утушкина - «Бизнес мама»

Краморенко Ольга – «Лучшая начальная школа»

Борисенко Анастасия – «Мама врач»

Марианна Россет – «Мама писатель»

Саломея Абальян – «Супер мама»

Виктория Агабекова– «Мама редактор»



В рамках премии состоялся модный детский показ бренда верхней одежды Alexander&Alexandra и показ от L’enfant Royal – французский бренд детской одежды совместно с французским продюсерским центром Сириус Стар.

Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Марии Герман – Maria German Décor.

Генеральный партнер премии: Красноярский Центр Пластической

Хирургии.

Официальный партнер премии: косметический бренд Наноазия.