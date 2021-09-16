На премии «Мама года» помогли подопечным фонда Оксаны Федоровой!

Самая нежная и трогательная премия в мире шоу-бизнеса посвящена самым ярким, талантливым и успешным женщинам, которые с успехом совмещают карьеру, творчество и семью, мотивируя своим примером миллионы женщин вокруг. Главный редактор журнала MODA topical – Мисс Вселенная Оксана Федорова, издатель Кристина Торосян и продюсер Анна Симонян традиционно посвящают премию подопечным детям фонда Оксаны Федоровой и проводят благотворительную лотерею. В этом году в рамках аукциона было собрано 125 500 рублей, которые направлены на оплату курса для 17-летней Лизы Соколовой с диагнозом ДЦП из Смоленска. Ведущими премии выступили Эльмира Аббасова и Андрей Разыграев.
В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:
Анита Цой – «Энергичная мама»
Анна Чеботина — «Мама звезды»
Жасмин – «Заботливая мама»
Рита Дакота – «Любящая мама»
Саша Савельева – «Гармоничная мама»
Наталья Подольская – «Музыкальная мама»
Ассоль – «Нежная мама»
Елена Блиновская – «Мама фея»
Анжелика Агурбаш – «Очаровательная мама»
Олеся Судзиловская – «Мама актриса»
Александра Черная – «Успешная мама»
Елена Лорикс – «Мама психолог»
Кира Сорокина – «Бьюти Мама»
Сёстры Анна и Ольга Ничковы – «Fashion мамы»
Алина Делисс – «Поющая мама»
Ирина Калинина – «Мама юрист»
Марина Ардиаль – «Мама астролог»
Марина Корпан – «Мама-тренер Года»
Серебрякова Екатерина – «Позитивная мама»
Валерия Утушкина - «Бизнес мама»
Краморенко Ольга – «Лучшая начальная школа»
Борисенко Анастасия – «Мама врач»
Марианна Россет – «Мама писатель»
Саломея Абальян – «Супер мама»
Виктория Агабекова– «Мама редактор»
В рамках премии состоялся модный детский показ бренда верхней одежды Alexander&Alexandra и показ от L’enfant Royal – французский бренд детской одежды совместно с французским продюсерским центром Сириус Стар.
Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Марии Герман – Maria German Décor.
Генеральный партнер премии: Красноярский Центр Пластической
Хирургии.
Официальный партнер премии: косметический бренд Наноазия.
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