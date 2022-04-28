Национальная бизнес премия 2022 вновь собрала для тяжелобольных детей миллион рублей

Вторая церемония награждения ежегодной «Национальной бизнес-премии: ТОП-20 успешных бизнес-проектов» состоялась в середине апреля в легендарном ресторане «Яръ» отеля «Советский». Премия прошла под патронажем ТПП РФ, РСПП РФ, Ассоциации банков России, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» и Союза пиарщиков России.

Учредитель премии - Светлана Листопадова, генеральный директор ИД «Мелон Групп».

В деловой части Премии приняли участие члены экспертного совета, номинанты и представители СМИ. Участники обсудили, как действовать в сложных ситуациях, развивать PR и продвигать идеи социальной ответственности компании.

Свои советы в организации бизнеса как образа жизни дала Инга Легасова, председатель Правления НКО «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов». Как компании противостоять различным негативным ситуациям на рынке, для чего нужно развивать направление PR и поднимать его на академический уровень, рассказала Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России. Евгения Богатова, председатель контрольно-ревизионной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отметила, что адаптируясь к новым экономическим условиям, бизнес не должен забывать о человечности, поэтому предприниматели должны осознавать корпоративную социальную ответственность.

О новом перспективном направлении развития бизнеса в Индии рассказал Евгений Грива, эксперт Евразийской экономической комиссии по вопросам сотрудничества с Южной Азией и Делового совета по сотрудничеству с Индий. Он отметил, что в нынешней ситуации стоит рассмотреть продвижение в эту страну. Также советами по организации и продвижению бизнеса поделились Егор Иванков, Председатель Комиссии по развитию региональных финансовых институтов ТПП РФ, президент группы компаний "САЛЮС", Владимир Малёшин, физиогномист, Бизнес-тренер РАНХиГС при Президенте РФ и Бизнес-школы РСПП РФ, Мария Левина, основатель проекта «Женщина - Достояние Нации».

Как подчеркнул вице-президент Ассоциации банков России Константин Артюх, Национальная бизнес премия - уникальный конкурс, собирающий под своими знамёнами экспертов, предпринимателей, общественных деятелей, представителей медиа бизнеса, способствующий продвижению ценностей предпринимательства в нашей большой стране. Учредитель Премии и генеральный директор Издательского дома "Мелон групп" Светлана Листопадова выразила надежду, что Премия станет хорошей дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, деловых союзов и представителей СМИ.

Вечером, на торжественной церемонии награждения лауреатов Премии телеведущий Валдис Пельш провел благотворительный аукцион для фонда «Линия жизни».

«Необходимо поддерживать фонды, они сейчас, действительно, испытывают нужду: и в финансах, и в поставках оборудования, медикаментов для своих подопечных. Надо наши усилия удваивать, потому что с нас, как с людей, которые могут помочь, никто ответственности не снимает. Ситуация, действительно, довольно сложная и очень многим требуется поддержка даже в несколько раз больше, чем та которая оказывалась до этого. И если у нас есть возможность что-то делать — нужно делать!», – сказал Валдис Пельш перед началом благотворительных торгов.

«Дорогие, прекрасные участники этого замечательного вечера! За моей спиной стоят более 12 500 детей, спасённых нашим благотворительным фондом. Сейчас непростое время, и мы изо всех сил стараемся собрать больше средств для того, чтобы дети, которым требуются высокотехнологичное лечение, получили его вовремя. Только представьте, что сейчас наши маленькие подопечные ждут, какой свет загорится для их жизни: если мы с вами найдём возможность им помочь - зелёный, если нет - красный. Именно поэтому мы стараемся привлечь к теме лечения тяжелобольных детей как можно больше внимания», - обратилась к гостям вечера президент фонда Фаина Захарова.

Проведение благотворительных акций стало визитной карточкой Премии. В этот раз среди лотов были представлены уникальные предметы искусства от международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров из галереи старейшего антикварного салона «На Патриарших». Картина от известного художника дизайнера, музыканта, галериста Василия Ложкина «Пора идти – творить Добро» была куплена за 300 тысяч рублей руководителем НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» Ингой Легасовой.

Активное участие в аукционе приняли и сами номинанты премии. Так, Арина Шейгеревич, основатель консорциума «Бизнес-лаборатория», купила сразу два лота – антикварную фарфоровую фигурку попугая (Германия, начало XX века) и картину молодого и яркого художника Анны Касс «Яблоки в цвету» на общую сумму более 250 тысяч рублей. Работы «Русской иконописной школы» приобрели владельцы бренда «Душегрея», пожертвовав в Фонд 200 тысяч рублей. Также свой вклад в размере 140 тысяч рублей внесла адвокат Лина Ганелина. Она приобрела французские фарфоровые тарелки с изображением охоты начала ХХ века.

Также ушли «с молотка» картина известного светского художника Сергея Филиппова «Цветок, проросший сквозь камни в сказочную вселенную» (приобрела картину Лауреат Юлия Кузнецова), чарующий розовый кварц с берегов Мадагаскара, представленный компанией GEM SPIRIT, весом в 987 грамм, а певица Анири купила картину «Бриллиант» художницы Александры Кубаcовой. Самый щедрый благотворитель получил в подарок от ведущих бутылку единственной в России премиальной крафтовой водки безугольной очистки Финист Limited Edition в фирменной металлической тубе, которая была выпущена ограниченным тиражом – 2500 шт, с фирменным дегустационным стаканчиком из фарфора. В общей сложности аукцион принес фонду 950 000 рублей. Все средства пойдут на лечение тяжелобольных детей – маленьких подопечных «Линии жизни».

Лауреатами премии стали представители бизнеса из совершенно разных областей. Всех их объединяет успешная реализация проектов в социальной сфере.

Несколько номинаций были посвящены просветительской деятельности: «Бизнес-тренер» - Марсель Лиор, основатель Международной академии целостного разума, первый в России Дзен-миллионер, «Правовое просвещение» - участник громких дел, адвокат, который никогда не проигрывает Равиль Искандаров. «Значительный вклад бизнеса в академическую науку» - Арина Шейгеревич, основатель консорциума «Бизнес-лаборатория», созданного на базе Российского государственного университета им. А.Н.Косыгина. «Лучшая онлайн школа по удаленным профессиям» - Лада Красикова, создатель онлайн школы по удаленным профессиям.

Также эксперты отметили проекты, призывающие к гуманности. Одной из номинаций в данной сфере стала «За подход к профессии через призму человечности», лауреатом которой стала специалист по уголовному, гражданскому и корпоративному праву, адвокат Лина Ганелина.

Выделили проекты, связанные с современными технологиями, психологией и медициной. Лауреатами были признаны авторы проектов в следующих номинациях: «Лидер IT-отрасли 2022» - компания HOUSE TECH, занимается разработкой программного обеспечения и приложений для бизнеса, «Психолог года» - Елена Родионова, психолог и автор уникального метода «Трансформация сознания». Номинация «Автор самого эффективного метода медитативных практик» присуждена автору, ведущей мировых терапевтических курсов по психологии Ульяне Мамедовой. Стоматолог года в номинации «Звёздные виниры во сне» - Алексей Смирнов, врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург - за метод лечения под седацией, позволяющий безболезненно во сне проводить сложнейшие процедуры.

Международная академия личных инвестиций Юлии Кузнецовой была признана лучшей в «Обучении для инвеститоров». Свою социально ответственную бизнес-идею показала Галина Волкова, предприниматель и основательница компании ОРТОМОДА (производство одежды и обуви для людей с ограниченными возможностями) – ей досталась номинация «Социально ответственный бизнес».

«Уникальный продукт» представали бренд «ДУШЕГРЕЯ» под руководством Натальи Новиковой. Каждое изделие этого бренда – произведение искусств, созданное в коллаборации с известными художниками. «Достояние нации» - единственная в мире фабрика по производству игольчатого кружева, вышивки Ришелье и мережки «КАДОМСКИЙ ВЕНИЗ» под руководством Елены Беличенко.

Без внимания не остались и музыкальные проекты. Победителем в этой номинации стала Натали Андрес, автор более 100 песен на русском и английском языках для себя и других артистов, член международной ассоциации экспертов в области культуры.

Победитель номинации «Семейный бизнес» - компания ELITZONT, единственный проект в России, включающий в себя самые топовые зонты от известных производителей.

Елена Стажук, основатель и руководитель школы иконописи "Русская иконописная школа", член союза художников России и ЮНЕСКО, художник-иконописец одержала победу в номинации «За духовное возрождение общества».

Награждали победителей члены экспертного совета Премии, а также звездные гости: астролог Павел Глоба, иллюзионист Сергей Сафронов и композитор, кавалер Ордена «За Благородство помыслов и дел» от МВД России Лама Сафонова, Фаина Захарова, Президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», Мария Левина, основатель проекта "Женщина - Достояние Нации", Президент премиального клуба и школы MyQueen.

Все лауреаты премии получили уникальную, созданную специально для Премии, статуэтку, диплом и бронзовый памятный знак - символ Премии «Росток» от ювелирного бренда Gem Spirit, и, конечно, подарки от партнеров.

Украсили вечер российские исполнители: Сергей Любавин, группа «Восток», российская королева блюза Виктория Пьер-Мари, MISHEL DAR, скрипач Алексей Алексеев, солистка группы «Унесенные ветром» Татьяна Морозова, солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина, певица, экс-солистка гр. «Ассорти» Оксана Казакова, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов, певица АНИРИ, открытием вечера стало танцевальное шоу БАЛЕТ ЛЯ РУЖ. Также приятным сюрпризом для гостей стала презентация нового альбома «Айсберг» певицы и ведущей вечера BUKATARA, приуроченный ко дню рождения примадонны Аллы Пугачевой. Закрывали музыкальный марафон – музыкальный коллектив JADE project.

Ведущие вечера: BUKATARA - певица, продюсер, легенда группы "Пропаганда" и Павел ДИКАН - актер, шоумен, теле и радио ведущий.

Завершающим аккордом вечера стал 20-килограммовый торт от компании MARY'S CAKE.

Поддержали премию: Дизайн-студия GREEN-FOX, Компания «ДИВА ПЛЮС», Бренд ДУШЕГРЕЯ, Легендарный бренд «ЛОШАДИНАЯ СИЛА», ЛАРИСА СОЛНЕЧНАЯ, Международная консалтинговая Бизнес-Академия OSM, компания "АЛАВИТ ФАРМ", компания «ВИВАТОН», Дистрибьютерская компания "ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ", «Корпорация удачи», Водка FINIST от компании Finist, СПА-Центр «Краса и Здравие».

Информационными партнерами выступили более восьмидесяти СМИ, среди которых: телеканал «ПРО БИЗНЕС», World Fashion Channel, Melon Rich TV, Апельсин TV, Event-TV, Royals Magazine, Бизнес-газета, Melon Rich, Finance Times, Dom&Podium, Информационное агентство "Союз Женских Сил", Журнал «Президент», Агентство городских новостей «Москва», «Русская Теленеделя», Федеральная служба новостей, Журнал «Союз национальностей», Росрепортер, интернет-журнал «Образ жизни», Евразия ФМ, intermoda, «Экономическое обозрение», Аналитический банковский журнал, Журнал "Налоговая политика и практика", Журнал "Банковское дело" и многие другие.

Источник: NBA

Фото: Галина /@igl_web/, Диана Норикян /@norikyan_diana/, Александр Небогатов /@alex.nebogatov/