Национальная Бизнес Премия 2024 собрала более полумиллиона в фонд Гоши Куценко «Жизнь с ДЦП»

20 апреля 2024 года в Москве состоялась Четвертая Церемония награждения Национальной Премии в области бизнеса и культуры «NBA: ТОП 20 успешных бизнес-проектов».

Всероссийский ежегодный конкурс уникальных предпринимательских и культурных проектов реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства Культуры РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, а также Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Союза пиарщиков России и Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер».

По традиции деловая часть проекта прошла в МИЦ «Известия», где представители бизнеса, деловых союзов, органов власти и СМИ «заглянули» в экономическое будущее страны через семь ключевых аспектов, обозначенных президентом России В.В.Путиным: демография, регионы, малый бизнес, кадры, импортозамещение, промышленность, цифровизация.

Торжественная часть мероприятия – на площадке легендарного ресторана Яръ, куда съехались со всей России представители крупного бизнеса, федеральной власти и деятели культуры.

Как заявил председатель экспертного совета Премии, руководитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза, «такие мероприятия, как сегодняшнее, направлены на поддержку лучших предпринимателей, потому что здесь представлены разные бизнесмены из разных отраслей».

Традиционно в рамках церемонии состоялся благотворительный аукцион, ведущим которого стал российский певец и музыкант, актёр театра и кино, сценарист, композитор, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Проведение благотворительных акций – визитная карточка издательского дома «Мелон Групп». Задача таких мероприятий – это не только сбор средств, но и привлечение внимания к роли благотворительности, к необходимости дарить тепло и помощь тем, кто в этом действительно нуждается. В этом году все средства, полученные на аукционе, были переданы в благотворительный фонд «Жизнь с ДЦП – Шаг вместе», оказывающий поддержку инвалидам с детским церебральным параличом и черепно-мозговыми травмами, учредителем которого является российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель Гоша Куценко.

Основатель фонда Гоша Куценко лично принял участие в продаже лотов, приехав в «Яръ» прямиком со съёмочной площадки.

«Отработав 12 часов смены, я счастлив и полон сил, потому что сегодня мы вместе сможем сделать жизнь малышей чуть легче и светлее. Они, как никто другой, нуждаются в помощи, поддержке и любви. Последнее не стоит денег, а вот первые два пункта, включая даже такой необходимый момент, как соблюдение диеты и медикаменты, требуют затрат. Помните Мартина Лютера Кинга? «Даже если я научу надеяться хоть одного человека, я жил не напрасно!»

Коллегу поддержал ведущий аукциона Алексей Кортнев: «Хорошими делами прославиться нельзя» - но такие добрые события как сегодняшнее, должны «прославиться» и вызвать как можно большее количество человеческих, светлых поступков. Поэтому сегодня здесь Гоша Куценко и, конечно же, Ваш покорный слуга».

Актриса Наталья Бочкарева также «зашла на огонёк» «не с пустыми руками». Звезда ситкома «Счастливы вместе» представила в качестве лота свою картину, которую приобрела Лауреат Премии, победитель в номинации «Бизнес персона года» Анастасия Насибуллина. Она также стала обладательницей «контрамарки» в Театр Эстрады на концерт, посвященный дню рождения Гоши Куценко и подарочного сертификата на отдых в отеле «Изумрудный Лес», став гранд-меценатом благотворительного вечера.

«Искренне рада познакомиться с Гошей! Надеюсь, что буду «шагать вместе» с его фондом еще много лет. Я, как предприниматель, создающий ценность «экономическую», считаю своей ответственностью создавать ценность «социальную». Мне важно, чтобы часть моего дохода шла «во благо» тем, кому нужна забота и поддержка», - отметила самая щедрая участница аукциона.

Уникальнейший лот предоставил член союза художников России, победитель грантов Президента РФ, почётный член попечительского совета благотворительного фонда «Шаг вместе» Алекс Че: «Картина «Шахматная доска» в запатентованной технике зажжённой сигарой ранее экспонировалась в Музее Лувра, Римском национальном музее в Палаццо Альтемпс, в Государственной Третьяковской галерее. И вот сегодня она здесь!», - рассказал о своем полотне легендарный художник. Счастливой обладательницей картины стала Ирина Рябова, которой очень понравился слоган произведения: «Каждая пешка может стать ферзём!».

На «Всевидящее око» от художника и дизайнера журнала Melon Rich Александры Кубасовой сразу «положила глаз» участница торгов, партнер Премии и основатель авторской цветочной мастерской «Следуй за цветами» Дарья Ромашева: «Картина - космическая! Поэтому, как только объявили этот лот, я первая подняла руку!»

Особый интерес вызвал лот дизайнера Лусине Симонян «Королевский Гранат». Талантливый дизайнер представила на аукцион единственное в своем роде украшение ручной работы из натурального агата. «Помните фильм Сергея Параджанова «Цвет граната»? У граната в Армении есть важное символичное толкование – он олицетворяет единство армянской диаспоры, рассеянной по всему миру».

Безусловно, каждый лот бесценен, но, если исчислять в рублях, то самым дорогим стал «пронзительный взгляд» гепарда под названием «Помни меня». «Причина выбора портретируемого – грядущее вымирание самой быстрой кошки на планете. Полностью. До последнего гепарда», - рассказал о своей картине Герман Шамаев, сын известного гроссмейстера акварели Виктора Шамаева, автор уникальной техники письма «на животном полотне». «Я категорически против, чтобы животные погибали даже «ради искусства»! Пишу исключительно, так сказать, на «бывших в употреблении» шкурах. Спасая ковёр от утилизации, я вдыхаю в него новую жизнь. После «художественной перепрошивки» шкура получает статус картины и занимает центральное место в интерьере!», - раскрыл свои творческие секреты Герман. А новая владелица картины Ефросиния Кописки отметила уникальный талант и неповторимый стиль художника.

Вся «аукционная галерея» просто покорила гостей - «от души и всем миром» участники аукциона передали в фонд «Жизнь с ДЦП - Шаг вместе» почти миллион рублей и столько же добрых, светлых пожеланий.

Украшением вечера стали выступления артистов. В гала-концерте приняли участие знаменитые музыканты и исполнители: Константин Легостаев, Евгений Холмский, Денис Разумный, Юлия Лой, шоу-балет Le Rouge, единственное кабаре в Москве, представляющее программу уровня знаменитых парижских LIDO и MOULIN ROUGE, берлинских ELDORADO и UBERBRETTL.

«Сегодня «Яръ» напоминает мне переполненный «Олимпийский»! Такая же мощная энергетика!», - поделился с гостями Константин Легостаев. Также певец сравнил Национальную Бизнес-Премию и музыкальный проект «Фабрика Звёзд»: «За время своего участия в «Фабрике» мне удалось познакомиться с множеством талантов из разных уголков России. И сейчас у меня есть такое же чувство творческого единства».

Денис Разумный, автор слов к хитам «Орлы или вороны» и «Брат» исполнил известные композиции «а капелла». Получив пятиминутные авиации в ответ, поэт и композитор отметил «элегантные костюмы и красивые лица в зале»: «Всё будто в кино. Мне было очень приятно выступать для такой красивой публики!»

Евгений Холмский, бренд-войс группы «Турбомода» вызвал тёплую ностальгию, исполнив золотые хиты 90-х и 2000-х.

Queen of Rock Екатерина Левицкая, несколько лет сотрудничавшая с легендарными Scorpions, с первых нот завоевала сердца участников и гостей Церемонии. Композиции в исполнении певицы и гитариста группы «Технология» Василия Кузнеца погрузили зал в атмосферу масштабного стадионного концерта. «Я благодарю Оргкомитет Премии и лично Светлану Листопадову за возможность контакта с высококультурной и интеллигентной публикой. И это не просто «фигура речи»! Выступая в составе Scorpions, я видела, как «смотрят» и слушают» VIP-гости – сегодня я также ощутила абсолютное уважение к артисту и принятие его самобытности».

Трио «Фавориты», лауреаты международных и российских конкурсов, солисты ведущих театров Москвы Станислав Ли, Денис Болдов и Кирилл Золочевский так преподнесли шедевры классической оперы, что заставили прослезиться не только прекрасную половину зала. «У зрителей был огонёк в глазах, тепло которого мы ощутили со сцены!», - поделился солист коллектива Кирилл Золочевский.

Ведущими церемонии стали бессменный амбассадор мероприятия, заслуженный деятель event-индустрии по версии Fashion TV Russia Павел Дикан и лучший речевой тренер России по версии журнала «Expert.RF» Ксения Телешова.

Порадовали гостей и партнеры Премии – российские производители.

«Партнерский круг конкурса постоянно растёт, в этом году к нам присоединились представители спорта», – подчеркнула Светлана Листопадова, учредитель Премии и Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер», главный редактор журналов Melon Rich и Finance Times.

«Мы рады принять участие в таком масштабном и стратегически важном для «прокачки» экономического информационного поля страны событии. Думаю, наше сотрудничество ускорит развитие корпоративной культуры посредством здорового образа жизни. Как говориться, «в здоровом теле – здоровый дух!», - заявил Тимур Артюнов, вице - президент, член исполкома Общероссийской Федерации футбола в залах.

Всех гостей ждала дегустация премиальных крымских вин от семейной винодельни Winecraft, произведения «высокоградусного» искусства от флагмана российского коньячного производства «Кизлярского коньячного завода», которому в следующем году исполняется 140 лет, а также витаминизированной питьевой воды с высокой минерализацией от дистрибьютерской компании «Воды здоровья».

Художественные букеты в крафтовых инновационных кубах от цветочной мастерской «Следуй за цветами» на протяжении всего мероприятия украшали сцену, создавая атмосферу летних концертов под открытым небом.

Настоящим летним подарком стали билеты на романтический круиз на теплоходе флотилии «Рэдиссон Ройал» по Москве от международной туристической компании Safar-Travel. «Городской культурный туризм по Москве, Санкт-Петербургу и Казани развивается с каждым годом. И, конечно же, я призываю российских коллег поднимать уровень сервиса в такие необычные места нашей страны как Алтай, Дальний Восток и Камчатка», - подчеркнула основатель Safar-Travel Кристина Сафарян.

Наукоёмкое решение для сна - анатомические подушки с эффектом памяти - предоставила сеть мебельных салонов для спальни премиум-класса T.Sleep.

Роскошные подарочные relax-сертификаты приготовила сеть салонов тайского массажа и SPA Вай Тай.

Изысканный парфюм MonEtoile - подарок звёздного арома-стилиста Натальи Кулагиной. «Арома-стилист — это новая профессия, которая позволяет подобрать подходящий аромат под стиль жизни. Цитрусовые нотки отлично подходят для утреннего настроения, пряные и восточные - под вечернее», - рассказала Наталья.

Уходовая косметика была представлена инновационным брендом наукоёмкой крафтовой унисекс-продукции Beauty by #orLOVA, а также продукцией премиум-сектора для кавалеров Men'sPriority.

Восхищение вызвали авторские наборы ручной работы от дизайнера Елены Белоус.

Официальной кульминацией церемонии стал «выход» белоснежного позолоченного многоярусного торта ручной работы, с любовью приготовленный командой федеральной кондитерской сети «ТортоФФ».

«Мы несколько дней творили это скульптурное чудо - подбирали особый букет из натуральных ингредиентов, что бы Вы реально ощутили сладкий вкус победы!», - обратился к участникам Премии Алексей Мартынов, знаменитый шеф-кондитер, и, по совместительству, основатель сети «ТортоФФ». «Торт Победы» торжественно разделили на 222 кусочка – для каждого участника события.

В финале Церемонии, которая длилась более 6-ти часов, к гостям обратилась Светлана Листопадова, учредитель Премии и Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер»:

«Дорогие лауреаты, номинанты и гости! Мы живём в разных точках России, работаем в разных сферах. Однако сегодня каждый точно может сказать: я - Лидер, я – Личность, я - Участник Национальной Бизнес Премии! Мы – семья единомышленников, преданных своему делу и своей стране!»

Оргкомитет премии: АДКБ «Я Лидер», Группа компаний «САЛЮС», Российский отраслевой союз производителей и предпринимателей "Красота и здоровье нации" (РОСПП), ИД «Мелон групп».

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Текст: Эльдар Захаров, Даниил Картушов

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