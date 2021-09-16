NANOASIA: 6 лет работы для вашей красоты

15 сентября компания NANOASIA отметила свой шестой день рождения. Событие прошло в рамках ежегодной премии Fashion People Awards 2021 в ресторане Bаckstаge. Гости имели возможность не только получить заветные статуэтки, но и в торжественной обстановке поздравить бренд с праздником.

С первого дня своего существования и по сей день принципы и миссия NANOASIA неизменны: разработка и производство продуктов, которые сохраняют естественную красоту кожи. Для этого используются наиболее эффективные натуральные ингредиенты и современные интеллектуальные технологии. Гарантированное высокое качество косметики NANOASIA ценят те, кто хочет получать максимальный результат при минимальных затратах времени. В том числе и звёзды, которые постоянно пользуются этой продукцией как для выходов в свет, так и для повседневного ухода.

В этот вечер в гостях у компании NANOASIA были настоящие россыпи звёзд! Среди них – те, кто уже стал поклонником бренда, а также те, кто только познакомился с этой продукцией. Поздравления звучали в адрес компании и в адрес всей высокопрофессиональной команды и прежде всего основателя компании Киры Сорокиной.

Среди гостей были замечены: Ани Лорак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Слава, Николай Басков, Олеся Судзиловская, Анфиса Чехова, Анжелика Агурбаш, Ирина Безрукова, Ольга Кормухина, Катя Лель, Юля Беретта, Наталия Гулькина.

Любое косметическое средство от NANOASIA – это микс традиций и современности. Главным фактором эффективности является нанодробление частиц, до 4-х нанометров (меньше диаметра поры самой сухой кожи). Такой размер позволяет гарантировать проникновение активных компонентов в глубокие слои кожи безинъекционным способом.

За шесть лет работы компания представила более 50 уникальных продуктов для профессионального и домашнего ухода за кожей лица и тела. В лабораториях NANOASIA постоянно проводятся исследования, на основании которых выпускаются новые средства.

И к своему дню рождения фирма выпустила новинку – пудру для лица с пептидами Natural Star Powder LuxuryTwo Tone. Благодаря нанодроблению пудра не забивает поры и не оставляет ощущения «тяжести» на лице, а благодаря своему составу защищает от солнца, хорошо обогащает и увлажняет кожу. В одной упаковке присутствуют два тона: холодный и тёплый. Наносится пудра при помощи кисти – классическим способом или же в соединении с водой по типу тонального крема.

Ещё один подарок поклонникам бренда – новый дизайн ВС крема-кушона с пептидами Nanodessert Peptide BCCushion, который является безусловным бестселлером. Крем обеспечивает матовую сияющую кожу лица и одновременно ухаживает за ней. Новый дизайн выполнен в более ярких тонах, которые дарят позитив и положительные эмоции.