Народная артистка РФ Александра Захарова отреставрировала портрет отца

Граффити с изображением профиля Народного артиста СССР, Лауреата Государственной премии СССР, Лауреата трех Государственных премий России, Лауреата премии Правительства России, Лауреата премии города Москвы, Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», Героя Труда Российской Федерации, художественного руководителя ГБУК г. Москвы «Московский государственный театр Ленком», Марка Анатольевича Захарова появилось на стене здания, принадлежащего отелю «Пушкин» в Настасьинском переулке, дом 5, 1 октября 2019 года, в день похорон М.А. Захарова.

Молодые артисты театра создали портрет, который сразу же по их инициативе был внесён в реестр охраняемых государством: обращение, направленное артистами в Правительство Москвы, было рассмотрено и поддержано руководством города в кратчайшие сроки. Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер не оказал поддержки, ни при создании портрета, ни при его реставрации.

Летом 2021 года руководство отеля «Пушкин» сообщило дочери и наследнице М.А. Захарова, Народной артистке России Александре Захаровой, что стена здания нуждается в реставрации. Александра Марковна предложила также отреставрировать портрет.

По инициативе Александры Захаровой изображение обновили и сделали подсветку.

Реставрация портрета была произведена полностью за счет личных средств актрисы.

Александра Захарова: «Я благодарна Алексею Кокорину и всем молодым артистам, которые создали портрет Марка Захарова. Он появился на стене дома напротив «Ленкома» той трагической осенью 2019 года - неожиданно, вдруг, ниоткуда, за одну ночь - и в этом порыве было столько любви, души и сердца! У меня было и сейчас есть ощущение, что отец вернулся, не оставил нас и театр, который он создал, который был его жизнью, его и нашим особенным миром.

Я благодарна Сергею Семёновичу Собянину, который пошел нам навстречу, и портрет оставили на стене отеля «Пушкин», я вижу, сколько людей приходит, чтобы еще раз взглянуть на этот портрет. Я хочу сказать спасибо лично управляющему отеля Никите Ушакову за поддержку и большое уважение к памяти Марка Захарова. Его портрет на стене теперь освещен и виден в любой темноте.

Прошло почти два года после ухода отца, и всё это время он смотрит на то, что происходит с нашим театром. Мне кажется, что ему не всё нравится. Но я надеюсь, что это унылое время скоро пройдет».