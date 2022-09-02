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Boggi Milano представляет новую кампанию «Время качества»

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  • 02 Сентября 202208:02

 Осень - это всегда время возвращения, пришла пора вспомнить позабытые обязанности, закатать рукава и взяться за работу и учебу. В новом сезоне Осень-Зима 2022-2023 Boggi Milano предлагают вспомнить, что означает настоящее итальянское качество "made in italy", не забывая при этом заботится об экологии и правильном потреблении.

 Boggi Milano в этом сезоне предлагает современное прочтение классики городского гардероба. Новая кампания «Время качества» объединяет привычный кэжуал с функциональной элегантностью, что отражено в большом количестве удобных пиджаков и блейзеров, возвращающих нас к подлинному итальянскому стилю и характеру. В новой кампании главные герои демонстрируют свои повседневные будни, проходящие в поисках положительных эмоций в условиях мегаполиса, где они выбирают максимально эффективную, качественную, экологичную и подходящую для их образа жизни одежду. Как результат исследований и экспериментов с новыми материалами и формами, рождается динамичная коллекция, которая разрабатывается в соответствии с движениями тела, а удовольствие от ее уникальности открывает новые горизонты.

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