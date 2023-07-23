Наталья Душегрея представила коллекцию «Ветер с полей» театрализованным дефиле

В историческом центре Москвы - в саду имени Баумана - на фестивале моды и роста "Зелёный подиум" прошёл показ российского бренда Душегрея. Коллекция "Ветер с полей" от дизайнера Натальи Душегреи выполнена в этностиле и вдохновлена свободолюбивой культурой хиппи. Она представлена летящими платьями из креп-шифона, юбками плиссе, укороченными рубашками и топами, джинсами клеш. Главный принт - имитация пэчворк и миссони. Основными цветами коллекции стали насыщенные терракотовые, бирюзовые и синие цвета.

В преддверии показа состоялся концерт фолк-рок группы «Тёрн», творчество музыкального коллектива идеально синхронизируется с уникальным стилем дизайнера Натальи Душегреи.

Дефиле Душегреи по доброй традиции было театрализованным: в антураже дивного живописного сада ожили чарующие нимфы.

Открыла показ всеми любимая поэтесса Лариса Рубальская, которую ведущие фестиваля Фёдор Федотов и Олеся Константинова пригласили на сцену под громкие аплодисменты зрителей. Лариса Алексеевна для своего выхода выбрала яркое платье в стиле пэчворк из коллекции "Ветер с полей", дополнив образ украшениями из бирюзы. Поклонницы поэтессы отметили, что бирюзовый цвет ей очень к лицу. Лариса Рубальская прочитала свои стихи к романсу "Напрасные слова" и немного хулиганское стихотворение о том, что никогда не предугадаешь, где встретишь свою судьбу, задав настроение всему показу.

На необычный, "живой" подиум, проходившей в арке Берсо, увитой зеленью, вышли актрисы Оксана Сташенко, Ирина Лачина, Серафима Низовская, Юлия Куварзина, певица Нина Шацкая.

Харизматичная Оксана Сташенко предстала в эффектном платье «Фрида. Пэчворк», которое, словно «вулкан страстей», идеально обрамило яркую энергию актрисы.

Колоритная Юлия Куварзина восхитила публику элегантным самобытным образом в модели «Купавна -2. Пэчворк». Стильная благородная Нина Шацкая в платье «Ампир. Восточные цветы» добавила вечеру пряные восточные мотивы...

Закрывала показ Душегреи звезда фильма "Табор уходит в небо" Светлана Тома в роскошном платье со струящейся юбкой и укороченной куртке. Образ был дополнен актуальным в этом и предстоящем осеннем сезоне аксессуаром - косынкой и очками с оправой в тон наряду.

Показ Душегреи на фестивале "Зелёный подиум" посетили актрисы Ева Авеева, Екатерина Директоренко, блогеры Татьяна Таран, Жаннет, Кристина Романова и другие гости. Партнерами показа выступили - бренд средств для волос Biofollica и компания-производитель натуральных сладостей и шоколада bob.

Символично, что тон для дефиле «Ветра с полей» задавала именно Лариса Рубальская, чьи стихи «плеснули колдовства в хрустальный мрак бокала». Наталья Душегрея визуализировала поэтический сюжет «о нежности и лете, где смятая трава и пламя васильков великолепно сочетаются с расплавленными свечами в мерцающих зеркалах…»

Нет никаких сомнений, что «Ветер с полей» от Душегреи станет ласковым и нежным попутным ветром, который в синтезе неиссякаемой энергии природы с незыблемыми традициями эпох привнесёт в нашу жизнь вдохновение, юношеский задор и кураж!

Неиссякаемой энергией свободы «Ветра с полей» вдохновлялась корреспондент Бурулева Юлия

Фотографии - Дмитрий Бабушкин, Павел Косолапов, Юлия Ханина