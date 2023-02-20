Натуральная косметика: почему из Крыма? Лучшие бренды

Натуральной считается косметика, которая в своей основе содержит более половины компонентов естественного происхождения (эфирные масла, вытяжки из растений в виде экстрактов и мацератов, сквалан, пчелиный воск, морскую соль, различные масла). В ней отсутствуют минеральные масла, сульфаты, парабены и продукты нефтепереработки.

К плюсам природных косметических средств можно отнести и органический состав, эффективное решение кожных проблем, доступную цену, широкий ассортимент (мыло, гидролаты, тоники, крема, сухие шампуни и бальзамы, очень удобные в путешествиях).

Что необходимо знать при выборе данных средств:

1. Если у вас имеется склонность к аллергическим реакциям, выбирайте продукты не содержащие эфирные масла и экстракты, которые могут провоцировать аллергию, ищите соответствующие пометки на упаковке, а также проведите тест на коже перед использованием продукта.

2. Примерять по рекомендациям, исключительно под тип кожи и волос.