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Натуральная косметика: почему из Крыма? Лучшие бренды

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  • 20 Февраля 202322:46

Натуральной считается косметика, которая в своей основе содержит более половины компонентов естественного происхождения (эфирные масла, вытяжки из растений в виде экстрактов и мацератов, сквалан, пчелиный воск, морскую соль, различные масла). В ней отсутствуют минеральные масла, сульфаты, парабены и продукты нефтепереработки.

К плюсам природных косметических средств можно отнести и органический состав, эффективное решение кожных проблем, доступную цену, широкий ассортимент (мыло, гидролаты, тоники, крема, сухие шампуни и бальзамы, очень удобные в путешествиях).

Что необходимо знать при выборе данных средств:

1. Если у вас имеется склонность к аллергическим реакциям, выбирайте продукты не содержащие эфирные масла и экстракты, которые могут провоцировать аллергию, ищите соответствующие пометки на упаковке, а также проведите тест на коже перед использованием продукта.

2. Примерять по рекомендациям, исключительно под тип кожи и волос.

3. Строго соблюдать сроки и правила хранения, указанные на упаковке. Однако, я люблю не просто натуральную косметику, а косметику из Крыма. Крым - это неповторимые пейзажи в субтропическом климате около Черного моря, горы и золотистые пляжи, прекрасная экология и огромное количество лекарственных трав, богатых микроэлементами. Косметических брендов в этом регионе насчитывается порядка 15. Примечательно, что любой из них поддерживает весь цикл производства в границах полуострова, используя местное сырье и соблюдая принципы экологичности на всех этапах.

 

Какие косметические бренды пользуются постоянным спросом не только в России? Выбор многих покупательниц склоняется к таким, как:

· Крымская роза;

· Дом природы;

· Крымская натуральная коллекция;

· Царство ароматов;

· Крымский травник;

· Скифия;

· Крымские сказки;

· Лавандовый край.

Они всегда будут надежными и проверенными помощниками вашей естественной красоты! Кстати, «Крымская роза» приближается к своему столетнему юбилею, а компания из Судака «Царство ароматов» просто 20-летняя юная девушка в сравнении с ней. Однако 20 лет в бизнесе – это солидная цифра, которая говорит о неугасаемой любви потребителей к продукции бренда. Мануфактура «Дом природы» 15 лет назад начинала с и мыла. Я обожаю коллекции их бальзамов для волос с розой и лавандой. Покупка серии с сакской грязью от Аквабиолис всегда праздник!

Если вы проживаете в Крыму, нет проблем с тем, где покупать эти средства. А как их приобретать жителям Москвы, Спб и других городов России? Помню раньше ездила отдыхать и всегда везла с собой косметику от крымских производителей. Теперь заветные чудо составы можно получить, не выходя из дома. Интернет - магазин крымской косметики https://кнккрым.рф, который сохраняет региональные цены и доставляет продукцию по всей России на указанный вами адрес, придёт вам на помощь. А описание продуктов и отзывы легко найти по запросам krymskaykosmetika, natural cosmetics.

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