Натуральная парфюмерия, как отражение личности

21 октября в рамках одного из главных велнес-событий года фестиваля Re.fest компания Botavikos совместно с парфюмером Александрой Глюк представит оригинальный мастер-класс по созданию уникальных аромакомпозиций на основе эфирных масел.

Эфирные масла, получаемые из растений, обладают уникальными свойствами, способными оказывать позитивное влияние на наше настроение, энергетику и здоровье. Каждое из них имеет свой собственный аромат и действие, поэтому ароматерапия предлагает широкий спектр возможностей использования, в том числе парфюмерии. Вместо синтетических ароматизаторов, эфирные масла обладают натуральными и приятными запахами, которые могут стать уникальным штрихом в создании индивидуального образа.

Кроме того, ароматерапия предоставляет возможность сбалансировать психоэмоциональное состояние. Например, лаванда успокаивает и расслабляет, мята тонизирует и освежает, а розмарин повышает концентрацию и бодрит. Различные масла могут помочь справиться со стрессом, тревогой, бессонницей или усталостью, а также повысить уровень энергии и улучшить настроение.

На сегодняшний день ароматерапия становится все более популярной, ведь она не только приятна, но и совершенно безопасна. Однако, важно помнить о том, что эфирные масла являются концентрированными продуктами и требуют осторожного и правильного использования. В случае необходимости, всегда стоит проконсультироваться со специалистом, владеющим знаниями в этой области.

В рамках мастер-класса выступят генеральный директор, создатель бренда Botavikos Яна Вершигрук, тренинг-менеджер Екатерина Домосканова, парфюмер Александра Глюк расскажет о том, как создать экосознательный парфюм с использованием только органических ингредиентов, поделится своим богатым опытом и творческими идеями, способными превратить отдельные ингредиенты в настоящее произведение искусства. По окончании мероприятия каждый участник унесет с собой флакон самостоятельно созданной аромакомпозиции.

Компания также представит свои линейки натуральной косметики, которую посетители смогут протестировать, задать вопросы экспертам и убедиться в качестве продукции.



Справка о компании:

Botavikos – одна из ведущих российских компаний по производству натуральной растительной косметики с многолетним опытом и инновационными подходами к созданию продуктов, которые бережно ухаживают за кожей, восхищают своим элегантным дизайном и защищают окружающую среду. Компания стремится объединить красоту и экологию, чтобы каждый мог вести осознанную жизнь и быть прекрасным одновременно. Botavikos является членом Международной федерации по эфирным маслам и ароматам IFEAT и Российской парфюмерно–косметической ассоциации РПКА, придерживается принципов рационального использования природных ресурсов.

https://botavikos.club