NATUREVERSE: новая капсула диджитал одежды AKHMADULLINA

В своей новой капсуле цифровой одежды бренд AKHMADULLINA обращается к футуристической концепции NATUREVERSE – слиянию природы и современных технологий. На первый взгляд, они кажутся диаметрально противоположными, но, если задуматься, этот неожиданный симбиоз может помочь сделать наш мир более разумным и экологичным.
Дизайн капсулы вдохновлен биоморфными структурами сосновых иголок, лепестков цветов и плодов овощей, мерцающим покрывалом океанических водорослей, структурой ископаемого угля.
Природные фактуры соединены с футуристичным дизайном, а натуральная цветовая палитра как будто пропущена через фильтры и приближена к диджитал графике.
Названия луков – «экстракты» - возвращают нас к природным корням, напоминая, что конечная цель любой технологии – это, в первую очередь, сохранение жизни во всех ее проявлениях на нашей планете.
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