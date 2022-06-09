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Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina) (93)
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Софья Румянцева

NATUREVERSE: новая капсула диджитал одежды AKHMADULLINA

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  • 09 Июня 202215:57
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina)

В своей новой капсуле цифровой одежды бренд AKHMADULLINA обращается к футуристической концепции NATUREVERSE – слиянию природы и современных технологий. На первый взгляд, они кажутся диаметрально противоположными, но, если задуматься, этот неожиданный симбиоз может помочь сделать наш мир более разумным и экологичным.

Дизайн капсулы вдохновлен биоморфными структурами сосновых иголок, лепестков цветов и плодов овощей, мерцающим покрывалом океанических водорослей, структурой ископаемого угля.

Природные фактуры соединены с футуристичным дизайном, а натуральная цветовая палитра как будто пропущена через фильтры и приближена к диджитал графике.

Названия луков – «экстракты» - возвращают нас к природным корням, напоминая, что конечная цель любой технологии – это, в первую очередь, сохранение жизни во всех ее проявлениях на нашей планете.

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