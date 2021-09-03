Не по зубам: как COVID-19 влияет на здоровье зубов?

Пандемия бросила вызов всем сферам общества, в первую очередь ударив по здоровью. Список последствий перенесенного заболевания довольно длинный: ухудшение здоровья нервной системы[1], легких, ногтей, волос... Однако не менее важно обратить внимание на состояние полости рта. О том, как COVID-19 повлиял на здоровье зубов и как изменились запросы пациентов в период пандемии, рассказывает Александр Ахтанин, врач клиники «Фамильная стоматология», эксперт мирового лидера в области дентальных имплантатов компании Straumann.

На сегодняшний день взаимосвязь перенесенного заболевания и ухудшения состояния здоровья зубов и десен продолжает оставаться объектом исследовательского интереса. Как отмечают западные специалисты, вирус мог усугубить уже имеющиеся стоматологические проблемы и привести к выпадению зубов[2]. Более того, наличие во рту рецепторов ACE2 воссоздает биологический путь, с помощью которого вирус COVID-19 может прямо воздействовать на ротовую полость. Подобные рецепторы содержатся в определенных участках тела, например, в легких, поэтому вирус поражает органы дыхания[3]. Таким образом, ротовая полость может стать средой для распространения коронавирусной инфекции[4].

Страх пандемии не снизил количество обращений в стоматологические клиники, напротив, масочный режим способствовал увеличению объемных процедур – пациенты не боялись остаться «без зубов» на несколько дней.

«Участились экстренные обращения, пациенты жалуются на кровоточивость десен, воспаление слизистой оболочки рта. Возможно, это связано с откладыванием плановых посещений и нарушением гигиены в силу меньшей ответственности домашнего ухода», — объясняет Александр Ахтанин, ортопед-имплантолог, член международной ассоциации имплантологов ITI, спикер компании Straumann.

Сегодня ключевыми направлениями являются здоровье и безопасность общества. Компания Straumann следует этим принципам с 1954 года, возвращая своим пациентам уверенность и улыбки. Благодаря многолетней экспертизе, биосовместимые имплантаты от компании Straumann получили возможность одноэтапной имплантации, что позволяет восстановить утраченный зуб в короткие сроки.

Пандемия закончится, но оставленные без внимания зубы и десна еще не раз напомнят о себе. Поэтому общий совет от Александра Ахтанина: тщательно следить за полостью рта и вовремя посещать стоматолога, чтобы не доводить до удаления больного зуба.

[1] https://psychiatr.ru/files/magazines/2020_12_scp_1893.pdf

[2] https://www.nytimes.com/2020/11/26/health/covid-teeth-falling-out.html

[3] https://www.huffpost.com/entry/covid-19-damage-teeth-mouth_l_5fb1d951c5b6d05e86e85b0a

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987720313694