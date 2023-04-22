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Алексей Бобровский

Неделя моды City Fashion Week FW’23-24

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  • 22 Апреля 202309:48

С 19 по 23 апреля ТРЦ «Афимолл Сити» проходит масштабный праздник красоты и стиля – Неделя моды City Fashion Week FW’23-24.

Ее участниками стали более 25 дизайнеров из России и стран Ближнего зарубежья, а также, впервые в истории площадки, бренды, представленные в «Афимолл Сити». 

В течение пяти дней гостей Недели моды City Fashion Week FW’23-24 на 6 этаже торгового центра ждут многочисленные показы с режиссерской постановкой от именитых дизайнеров и тех, чье имя только появляется на fashion-небосклоне, уникальная благотворительная коллаборация, шоурумы, маркет, public talk на острые актуальные темы, все условия для отличного шопинга и многое другое, что отличает фирменный стиль этого масштабного модного события.

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