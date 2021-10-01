Неон, булавки и ещё 5 горячих трендов новой коллекции Versace

Марафон мировых Недель моды сезона весна-лето 2022 завершается как всегда красиво и столицы моды восхищенно апплодируют новым коллекциям дизайнеров.

Одним из самых ярких и эксцентричных шоу стали показы Versace - и традиционный, и новаторский в коллаборации с Fendi. О первом дефиле - подробнее.

Супермодели и популярные артистки, лично приглашенные бессменной Донателлой, продемонстрировали на подиуме главные тренды следующего весенне-летнено сезона, которые моментально начнут «цитировать» масс-маркет бренды и в итоге станут носить все девушки планеты.

Среди главных тенденций - сочная неоновая палитра, которая так приятно контрастирует с серыми буднями. Самое эффектное сочетание цветов замечено в образе Наоми - бескомпромиссная функция и взрывной мандарин вместе способны стать идеальной парой.

А булавки, уже давно - ещё со времён показа культовой коллекции Джанни Версаче 1994 года, признанные одним из фирменных элементов декора от Versace, теперь стали намного колоритнее - кроме золотых для нас приготовлены все кислотные цвета из набора офисных маркеров. И обязательно - с кудрявой головой легендарной Медузы в окружении меандра.

Впрочем, классические золотые булавки по-прежнему в тренде, ведь только они в силах так соблазнительно соединять ткань на роскошном теле Джиджи.

Весна 2022 определенно станет сезоном реинкарнации платочных принтов - не случайно дефиле Versace прошло под шелковыми шатровыми сводами, которыми управляли сексапильные «атланты».

Из разрисованных солнечными средиземноморскими красками платков можно сконструировать не только платье, топ или юбку - дизайнеры предлагают нам обмотать узорчатым шелком серьги-кольца, сумки и даже носить на запястьях а-ля браслеты.

Кстати, сочетать бейсболку и косынку одновременно теперь вовсе не чудачество, а официальный модный тренд.

Среди модных моделей сумок элегантно лидирует баскет или по-нашему сумка-ведро.

Латекс стал ещё актуальнее и кроме драматичного чёрного для незабываемых летних вечеринок нас ждёт и яркая палитра - от прохладного оттенка морской волны до сладкого малинового.

В царстве весенне-летней обуви властвует платформа: мюли, сабо, лоферы теперь стали ещё удобнее и, согласитесь, стильнее.

Остаётся нарисовать на глазах дискотечные бирюзово-лаймовые стрелки и трендовый образ сезона весна-лето 2022 от Versace готов!

Автор: Диана Мицкевич