New Generation Spring Ball от Академии стиля Diamond kids и журнала Babyer Magazine

25 марта 2024 года в Московском театре «Школа современной пьесы» при поддержке Союза Дизайнеров Москвы состоялся очередной, четвертый по счету весенний бал – New Generation Spring Ball, где в атмосфере изысканного вкуса, истинного аристократизма и незыблемых семейных ценностей встретились виднейшие представители столичного бизнеса, юного поколения созидателей и творческой элиты.

Как и в предыдущие годы организаторами этого яркого события стали дважды обладатель Grand Prix детского творчества Star Generation Академия стиля Diamond kids под руководством Елены Эпельбаум и владелица светского глянца Babyer Magazine и продюсерского центра Vlas Production Group Ольга Власенко.

Как и прежде в роли ведущего выступил известный российский певец, композитор, актер, продюсер и общественный деятель Владимир Брилёв. Его партнером в качестве соведущего по укоренившейся доброй традиции стал юный воспитанник Академии стиля Diamond kids Марк Васильев.

С приветственным словом к гостям бала обратился популярный актер театра и кино Александр Лойе, а Вице-президент Союза дизайнеров Москвы Светлана Туркова вручила организаторам бала удостоверения членов своего творческого объединения.

Открыл программу вечера восхитительный дефиле-спектакль «Дьявол носит Prada» по одноименному фильму, где была представлена великолепная коллекция сети магазинов «Империя детства».

Образы для участников своего показа предоставил мультибрендовый бутик женской одежды «Терем», который уже более 8 лет предлагает клиентам прекрасные по качеству и крою вещи, чем заслужили признательность широкой аудитории.

Незабываемый эффект произвел показ моделей итальянского дома моды Raschini – бренда с характером и неповторимым почерком утонченности в каждом образе. В основе каждой коллекции Raschini высокое качество, эксклюзивные ткани и безупречный крой.

Гости бала с большим воодушевлением приняли выступление артистов Государственного академического Большого театра России, а также участников Главной премии России Wedding Awards Russia и фестиваля «Спасская Башня», лауреатов всероссийских и международных конкурсов, саксофонистов Виктора Макаренкова и Алексея Осичева.

Зрители были очарованы выступлениями юных артистов – воспитанников Академии стиля Diamond kids, участников проекта Diamond Voice и танцовщиц балетной школы «Армида», лидера в области обучения классическому танцу.

Бурных аплодисментов удостоились автор и исполнитель – певица ELIN и полуфиналисты шоу «Голос» дуэт «ЭЛиПС».

Неизменный восторг вызвал уникальный номер обладателей Гран-При грузинских танцев хореографического ансамбля «Асса» и бесподобное шоу творческого коллектива Roller Dream под руководством Сергея Алексеевича Томилина.

Партнерами в организации бала стали

– «Сообщество Флористов России» – общероссийская общественная организация, предоставившая возможность преподнести гостям бала роскошные букеты весенних цветов;

– VINOMANOFF – компания, раскрывшая перед участниками праздничного вечера неоспоримые достоинства своих вин;

– российский бренд украшений SEXY FISH JEWELRY преподнес уникальные подарки из новой коллекции весны 2024 года, вдохновленные мировыми трендами;

– чайный дом VAN ТЕА – уникальный мир утонченных церемоний – предоставил участникам бала подарочные сертификаты;

– компания RUSEQUELLE, в переводе с латыни – «Русский источник», дала возможность гостям весеннего праздника оценить энергию первой в России премиальной природной минеральной воды. По преданию точно такую же воду подавали к столу царя Ивана Грозного;

– сеть бутиков «Кенгуру» преподнесла гостям бала подарки.