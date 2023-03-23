20 марта 2023 года, в театре «Школа современной пьесы» состоялся третий, ежегодный NEW GENERATION SPRING BALL - «Весенний бал - 2023».

Безо всякого преувеличения -это одно из самых значимых и престижных мероприятий этой весны.

В роскошном зале театра «Школа современной пьесы», в самом центре столицы, зрителей и гостей ожидало необыкновенное путешествие в загадочный мир Востока!

ВПЕРВЫЕ в Москве прошел показ лучших образцов роскошной одежды от златошвеек из Модного Дома «Бухара» Муяссар Темировой, которая уже много десятилетий является хранительницей традиций старинного златошвейного мастерства Республики Узбекистан. Почетными гостями бала стали Александр Шапиро Сулейман, Генеральный секретарь Альянса народов мира при ООН.

Также, настоящий спортшик, был представлен брэндом CHANCE TO PLAY от дизайнера Яны Тарасовой-Азевич. Fashion show от итальянского торгового дома RASCHINI, владелец Сергей Викулин.

Бренд верхней одежды «Golden Prices» представил новую коллекцию «Весна-Осень — 2023». Дизайнер бренда — Алина Асаинова.

А между модными шоу зрители наслаждались великолепной музыкальной программой с участием звезд российской эстрады. Дуэт Аллы Омелюты и Владимира Брилёва. который, был распорядителем и ведущим бала. Антон Зацепин «зажёг», исполнив исполнив свои новые песни.

Организатором мероприятия выступила Академия стиля Diamond Kids @ diamond_kids_official под руководством Елены Эпельбаум .

Продюсер мероприятия @Vlas_producing в лице Ольги Власенко

Огромная благодарность партнерам весеннего бала:

- Дому шоколада «VioChoco»

- клинике на Покровке ARMEDIC,

-ювелирному дому Daniel Malaev Jewelry

- винотеке АлкоЛайнер

- Салону Кенкуру и Holich

- Skolkovo woman’s club

- балетной школе «Армида»

- шоу-коллективу «Roller Dream»,

- «Haystar Show Dance studio»

Информационными партнерами бала выступили:

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