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Софья Румянцева

Нижнее белье как искусство в новогодней коллекции Le Journal Intime

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  • 27 Января 202316:16

Le Journal Intime представляет новую капсулу Sublime Decadence (в переводе с французского – возвышенный упадок), вдохновленную эстетикой декаданса начала XX века: его стремлением к символизму, драме, загадочности, индивидуализмом и преклонением перед искусством.

В коллекции показан возвышенный образ чувственной героини, очаровывающей своей драматичной, но вместе с тем утончённо-сексуальной красотой. Бралетты, боди и трусы с высокой линией талии дополнены вставками из французского эластичного кружева из региона Cale для создания флёра la femme fatale. Палитра коллекции выдержана в глубоком чёрном и включает один белый комплект как символ чистоты и возрождения.

Капсула Sublime Decadence доступна для покупки в онлайн и оффлайн магазинах бренда.

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