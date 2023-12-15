Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Юлия Анатольевна Бурулева

Новая домашняя капсула Warm Hug от belle you c амбассадором бренда Дарьей Клюкиной

  • 121
  • 0
  • 15 Декабря 202312:12

Встречайте новую домашнюю капсулу Warm Hug от belle you c амбассадором бренда Дарьей Клюкиной.  Дарья Клюкина – модель и актриса, много лет она является другом бренда, разделяет ценности и философию belle you. 

Компанию вдохновляет ее женственный хрупкий образ и естественная красота. Дарья ждет ребенка, и бренд счастлив разделить с ней этот трепетный период. 

«Рада стать героиней новой капсулы belle you — Warm Hug. Все материалы напоминают мягкие и теплые объятия — большой уютный кардиган, согревающие ткани и расслабленные комплекты. Идеально для беременности», – именно такие впечатления у Дарьи от новой капсулы. 

 В капсулу вошли топы, легинсы и велосипедки в рубчик в пастельных цветах, и пушистый объемный кардиган. В образах из съемки хочется провести всю зиму, укутаться в кардиган вечером у камина с родными или заняться любимыми домашними делами. 

Нежность, мягкость и комфорт — главные ассоциации с Warm Hug. Кардиган из букле с добавлением шерсти альпака, мягкие комплекты из эластичного хлопка в рубчик определенно настроят на уют и расслабление. 

Капсула уже представлена в магазинах и на belleyou.ru: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/warm-hug/

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2023
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru