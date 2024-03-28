Новая коллекция белья от бренда Дефиле - это время любви к себе и заботы о себе.

Весна — время возрождения природы, нежных первоцветов, ожидания чудесных событий. Это время любви к себе и заботы о себе — и лучший момент для обновления гардероба, в том числе бельевого. Актуальный тренд весны — самый популярный цвет сезона: оттенок лилового гиацинта или светлой сирени. Кроме того, неизменно востребованной остается «вечная классика» — экрю, сливочный и цвет слоновой кости.

Главным приоритетом для бренда Дефиле, одного из ведущих производителей нижнего белья, был и остается комфорт в сочетании с актуальным дизайном и использованием материалов самого высокого качества. В новых моделях из коллекции Favorite есть бюстгальтеры трендовых оттенков на любой вкус. Гладкие бесшовные бюстгальтеры с хорошей поддержкой и тонкие кружевные варианты. Модели бралет и тишот, подчеркивающие привлекательность форм. Бра с плотными корректирующими чашками и с чашками из тонкой сетки, почти неощутимой на теле.

В коллекции Favorite есть и разные фасоны трусиков. Это и соблазнительные гипюровые, и классические модели из гладкого трикотажного материала с минимальной кружевной отделкой. Не забыты и стринги с удобной посадкой. Они особенно актуальны весной, когда так хочется носить легкие облегающие брюки и чувствовать себя комфортно и непринужденно.

И fashion-эксперты, и врачи советуют своевременно расставаться со старым бельем, поскольку оно не только выходит из моды, но также деформируется от долгой носки, делается неудобным и некомфортным. К тому же это отличный повод выбрать себе новый актуальный комплект Дефиле из коллекции Favorite.