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Новая коллекция бренда Belvest в магазинах St.James

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  • 01 Октября 202110:25

Идеальный выбор джентльмена на осень

Представляем легкие и комфортные шерстяные пиджаки из новой коллекции, сшитые руками мастеров ателье Belvest.

Belvest – итальянский бренд мужской одежды, основанный в 1964 году в Пиазолла сан Брента. Бренд предлагает люксовые костюмы, выполненные в классическом стиле, а также спортивные пиджаки, пальто, куртки и другую верхнюю одежду для мужчин.

Магазин мужской мультибрендовой одежды St-James был открыт в 2004 году. Идея магазина – продуманный баланс классического и повседневного стилей плюс возможность купить полный комплект мужской одежды за одно посещение магазина. Сегодня в St-James собраны лучшие образцы классической и неформальной одежды от ведущих европейских брендов.

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