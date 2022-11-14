Новая коллекция экологичной обуви "Ортомода"

Каждую секунду в мире производят 20 тысяч пластиковых бутылок. 50% утилизируют, 7% перерабатывают, остальные идут на свалку и загрязняют планету. В коллекции «Принтшуз» пластик не причина экокатастроф, а основа для стильной и практичной зимней обуви. Компания «Ортомода» создала экологичную капсульную коллекцию обуви «Принтшузы» из переработанных материалов. На создание одной пары обуви использовано 14 пластиковых бутылок. На создание всей коллекции осень-зима 2022/23 - несколько тонн переработанного пластика. «Коллекция «Принтшузы» была придумана давно – еще три года назад, но мы никак не могли ее запустить. Очень сложно было изготовить именно тот правильный войлок, нужной плотности и толщины из переработанного пластика, чтобы на него можно было нанести яркие принты», - делится основатель и руководитель группы компаний «Ортомода» Галина Волкова. Разработанный компанией эко-войлок – универсален. Он защищает от влаги и не вызывает аллергии. Принты на войлоке яркие цветочные, сдержанной черно-белой гаммы и с животными. В коллекции «Принтшуз» представлены короткие ботинки челси с эластичными вставками по бокам. Эта модель не имеет шнурков, что делает ее комфортной и практичной. К тому же невероятно легкая литая подошва, сделанная по особой технологии, не оторвется от воздействия уличных реагентов. Модницам приглянутся демисезонные высокие ботинки на тракторной подошве, которые будут отлично сочетатся с различными вариантами верхней одежды. Уютные мокасины с отделкой эко-мехом станут не только домашней обувью – в них можно смело выходить на улицу. Благодаря, универсальной технологии производства эко-войлока мокасины утеплены и отталкивают воду. Кроме практичности и комфорта эта обувь еще и имеет привлекательный дизайн. Так же в каждой паре «Принтшуз» есть конструкторская идея – это уникальная анатомическая стелька, позволяющая провести в обуви весь день и не чувствовать усталости. «Ортомода» – социально ответственный бизнес, пятая часть персонала компании – люди с инвалидностью. Осознанное потребление, так же входит в круг приоритетов для нашей компании.

Мы очень рады, какой интерес к коллекции проявили наши постоянные клиенты. В коллекции «Принтшуз» сошлись несколько важных составляющих: тепло, комфорт, создающая настроение обувь, а также вторая жизнь для пластика, который теперь служит людям», – комментирует основатель и руководитель группы компаний «Ортомода» Галина Волкова. Справка о компании: Ортомода – российская компания, специализирующаяся на производстве ортопедической обуви и одежды для людей с ограниченными возможностями. Основана в 2001 года Галиной Волковой. Производит в год около 50-60 тысяч пар обуви. В составе компании люди с ограниченными возможностями составляют пятую часть коллектива. Коллекция представлена эксклюзивно на специальной странице на сайте «Оротомода» – https://orthomoda.ru/catalog/printshuz/