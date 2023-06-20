Новая коллекция Lee Cooper SS 23

Бренд Lee Cooper, основанный в Лондонском Ист-Энде в 1908 году, имеет поистине богатую историю.

За век своего существования Lee Cooper установил за собой статус одного из самых востребованных брендов из деним- категории, а мировую известность ему принесли революционные технологии в разработке особого кроя и стиля.

Lee Cooper по праву относится к числу брендов, которые по сей день являются неотъемлемой частью яркой культуры, вобравшей в себя модную одежду и обувь. Соединив актуальные тенденции с элементами спорта, музыки и драйва, бренду удалось добиться той гармонии, которая пленит молодежь по всему миру.

Приверженность покупателей к бренду достаточно легко объяснить. Оно заключается в сочетании высококачественных материалов и оригинальных дизайнерских решений.

Прочно обосновавшись на мировом рынке денима, бренд Lee Cooper продолжает стремиться вперед, придерживаясь подлинного идеала дизайна джинсовой ткани.

В своей новой коллекции, Lee Cooper вдохновляется музыкой, модой и уличной культурой. Современные технологии производства и яркие дизайнерские решения позволили создать коллекцию денима которая отличается качетсвом и современным дизайном.