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Новая коллекция Marc O’Polo Denim

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  • 06 Марта 202209:58

Marc O’Polo использует излюбленные премиальные материалы: органический хлопок, RDS-шерсть и переработанный полиэстер.

Женская палитра выполнена в пастельно-голубом, светло-бежевом и белом в сочетании с фисташковым. Разноцветная клетка в стиле ретро и клетка vichy 90-х годов представлены в новом прочтении. 

Bleached Denim — главный акцент весенней коллекции денима. В этом сезоне легко выбрать свою модель из органического хлопка в мягком светло-голубом цвете: джинсы и джинсовые куртки, комбинезоны, джинсовые платья, а также юбки клеш. Дополнить образ помогут минималистичные и практичные ветровки в скандинавском стиле.

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