Marc O’Polo использует излюбленные премиальные материалы: органический хлопок, RDS-шерсть и переработанный полиэстер.
Женская палитра выполнена в пастельно-голубом, светло-бежевом и белом в сочетании с фисташковым. Разноцветная клетка в стиле ретро и клетка vichy 90-х годов представлены в новом прочтении.
Bleached Denim — главный акцент весенней коллекции денима. В этом сезоне легко выбрать свою модель из органического хлопка в мягком светло-голубом цвете: джинсы и джинсовые куртки, комбинезоны, джинсовые платья, а также юбки клеш. Дополнить образ помогут минималистичные и практичные ветровки в скандинавском стиле.
Новая коллекция Marc O’Polo Denim
- 124
- 0
- 06 Марта 202209:58
Marc O’Polo использует излюбленные премиальные материалы: органический хлопок, RDS-шерсть и переработанный полиэстер.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.