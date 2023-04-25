Новая коллекция премиальной линии «Снежная Королева. Limited Edition» Весна-Лето 2023

Компания «Снежная Королева» представляет коллекцию премиальной линии одежды и аксессуаров «Снежная Королева» Limited Edition» сезона Весна-Лето 2023. Она создана для современных целеустремленных женщин, динамичный и разнообразный образ жизни которых вдохновляет команду бренда на выразительные акцентные луки, отражающие острые тренды каждого нового сезона.

В фокусе внимания весенней коллекции – верхняя одежда: пальто прямого кроя и переосмысленные двубортные тренчи с эффектными съемными перьями, бомберы из натуральной кожи в трендовом золотом и классическом черном цвете, длинные шерстяные пальто double face в актуальном лиловом оттенке, а также кожаные жилеты-косухи, способные сделать остромодным любой повседневный лук. Для любителей total leather look в коллекции представлены платье с вырезом на талии, брюки клеш и юбка-карандаш с узлом. Дополнить образ можно лаконичными сумками из натуральной кожи актуальных форм и цветов.

В летней части коллекции доминируют яркие ультра мини-юбки из натуральной металлизированной кожи или золотистых пайеток. Тонкие укороченные бомберы с объемными рукавами, которые хороши как сами по себе, так и в качестве блуз. Их можно дополнить топами с боковой сборкой или с акцентными плечами, либо базовыми футболками, которые легко трансформировать в вечерний вариант с помощью съемной цепочки в форме бюстгальтера.

Цветовая палитра коллекции позволяет рифмовать вещи между собой, создавая как острые образы с яркими оттенками синего, фуксии, лилового, так и сбалансированный гардероб на весь сезон в универсальных бежевом, белом или черном. Натуральные материалы премиального качества и универсальный крой делают вещи функциональной базой для составления актуальных образов под разные поводы.

Все изделия коллекции выполнены в ограниченном тираже и доступны онлайн и в избранных магазинах сети «Снежная Королева» по адресам:

Москва ТРК «Метрополис», Ленинградское ш., д.16А, корп.4;

Москва ТЦ «Columbus», ул. Кировоградская, д.13А;

Москва ТРЦ «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2;

Санкт-Петербург l ТРЦ «Галерея», Лиговский пр-т, д.30А;

Казань l МЕГА, пр-т. Победы, 141;

Красноярск l ТРЦ «Планета», ул. 9 мая, д.77;

Владивосток l ТВК «Калина Молл», ул. Калинина, д.91.



