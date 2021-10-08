Новая прозрачная пудра от NOTE Cosmetique

Прозрачную пудру можно назвать универсальным средством. Внешне она выглядит белой, но ложится прозрачно. При умелом использовании такая пудра помогает решить множество проблем! Давайте разбираться.

У пудр разных производителей могут быть немного разные характеристики, но есть и много общего:

Текстура тончайшего помола выглаживает поверхность кожи, маскируя неровности рельефа: расширенные поры, мелкие складочки. Кожа выглядит ухоженной и гладкой как после «фотошопа»

Т.к. пудра не имеет цветного пигмента, попадая в поры и морщинки, не подчёркивает их.

Отсутствие пигмента также позволяет наносить ее на любой цвет кожи и тональный крем

Придаёт максимальную естественность, гладкость и ухоженность, оставаясь совершенно незаметной даже на возрастной коже

Невесомая пудра стойко фиксирует макияж на коже любого типа, не утяжеляя его

Чаще всего эти пудры придают матовость, мягко маскируя нежелательный блеск

Иногда производитель добавляет в пудру светоотражающие частички, которые, рассеивая свет, выравнивают рельеф, маскируют мелкие молщинки, скрывают темные круги под глазами

Прозрачные пудры подходят для любого типа кожи, даже чувствительной и возрастной



Прозрачную пудру применяют для закрепления тонального средства или в качестве основного тонирующего средства.

Сегодня на рынке можно встретить прозрачную пудру в прессованном и рассыпчатом виде. Считается, что компактная пудра в отличие от рассыпчатой обеспечивает более плотное и стойкое покрытие. Это не всегда так. В зависимости от нанесения (кистью, пуховкой или спонжем) можно менять эффект покрытия.

Для лёгкой фиксации макияжа и матирования нанесите пудру мягкой пушистой кистью с натуральным ворсом. Наберите на кисть небольшое количество пудры и легкими круговыми движениями, не надавливая на кисть, тщательно растушуйте.

Для более плотного и стойкого эффекта нанесите пудру пуховкой прижимающим движением, а затем излишки смахните кистью.

При расширенных порах и неровностях рельефа кожи нанесите видимый слой пудры влажным спонжем прижимающим движением. Тщательно смахните излишки пудры кистью с натуральным или синтетическим ворсом, пока слой не станет прозрачным. Повторите нанесение. Таким же образом можно добиться и потрясающей стойкости макияжа. Если появится ощущение, что пудры слишком много или она немного сушит, побрызгайте сверху, например, термальной водой или жидким фиксатором.

При нанесении тонкого слоя пудры маленькой пушистой кисточкой поверх праймера для век, она загладит мелкие морщинки, поможет идеально растушевать тени и создать мягкие переходы цвета.

Помните, что пудра фиксирует любую кремовую косметику. А значит можно зафиксировать не только тональную основу, но и губную помаду, консилер, карандаш для глаз или кремовые тени, чтобы они не собирались в складочки.

Можно наносить пудру после тонального крема перед другими кремовыми или пудровыми продуктами ( например, румян, хайлайтера , бронзера или теней). Они лягут ровно, хорошо растушуются и будут долго держаться. Или нанести поверх всего макияжа, чтобы смягчить границы между румянами, бронзером и хайлайтером. В любом случае прозрачная пудра это палочка-выручалочка и лучшая помощница в поддержании вашей красоты!

Как например, Translucent setting powder Легкая прозрачная пудра для фиксации макияжа бренда NOTE. Прозрачная прессованная пудра для фиксации макияжа и минимизации воздействия СИНЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ на кожу.

Тончайшая пудра с легким матирующим эффектом великолепно улучшает внешний вид кожи! Устраняет жирный блеск, сокращает видимость пор и мелких морщинок, выглаживая рельеф кожи, идеально фиксирует тональную основу и повышает стойкость макияжа. Дополнительные функции : уникальная запатентованная формула эффективно защищает от синего света, уменьшает повреждения и поддерживает здоровый и яркий цвет кожи. Обладает превосходными увлажняющими и успокаивающими свойствами.