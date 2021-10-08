Новая прозрачная пудра от NOTE Cosmetique

Прозрачную пудру можно назвать универсальным средством. Внешне она выглядит белой, но ложится прозрачно. При умелом использовании такая пудра помогает решить множество проблем! Давайте разбираться.
У пудр разных производителей могут быть немного разные характеристики, но есть и много общего:
- Текстура тончайшего помола выглаживает поверхность кожи, маскируя неровности рельефа: расширенные поры, мелкие складочки. Кожа выглядит ухоженной и гладкой как после «фотошопа»
- Т.к. пудра не имеет цветного пигмента, попадая в поры и морщинки, не подчёркивает их.
- Отсутствие пигмента также позволяет наносить ее на любой цвет кожи и тональный крем
- Придаёт максимальную естественность, гладкость и ухоженность, оставаясь совершенно незаметной даже на возрастной коже
- Невесомая пудра стойко фиксирует макияж на коже любого типа, не утяжеляя его
- Чаще всего эти пудры придают матовость, мягко маскируя нежелательный блеск
- Иногда производитель добавляет в пудру светоотражающие частички, которые, рассеивая свет, выравнивают рельеф, маскируют мелкие молщинки, скрывают темные круги под глазами
- Прозрачные пудры подходят для любого типа кожи, даже чувствительной и возрастной
-
- Прозрачную пудру применяют для закрепления тонального средства или в качестве основного тонирующего средства.
Сегодня на рынке можно встретить прозрачную пудру в прессованном и рассыпчатом виде. Считается, что компактная пудра в отличие от рассыпчатой обеспечивает более плотное и стойкое покрытие. Это не всегда так. В зависимости от нанесения (кистью, пуховкой или спонжем) можно менять эффект покрытия.
- Для лёгкой фиксации макияжа и матирования нанесите пудру мягкой пушистой кистью с натуральным ворсом. Наберите на кисть небольшое количество пудры и легкими круговыми движениями, не надавливая на кисть, тщательно растушуйте.
- Для более плотного и стойкого эффекта нанесите пудру пуховкой прижимающим движением, а затем излишки смахните кистью.
- При расширенных порах и неровностях рельефа кожи нанесите видимый слой пудры влажным спонжем прижимающим движением. Тщательно смахните излишки пудры кистью с натуральным или синтетическим ворсом, пока слой не станет прозрачным. Повторите нанесение. Таким же образом можно добиться и потрясающей стойкости макияжа. Если появится ощущение, что пудры слишком много или она немного сушит, побрызгайте сверху, например, термальной водой или жидким фиксатором.
- При нанесении тонкого слоя пудры маленькой пушистой кисточкой поверх праймера для век, она загладит мелкие морщинки, поможет идеально растушевать тени и создать мягкие переходы цвета.
Помните, что пудра фиксирует любую кремовую косметику. А значит можно зафиксировать не только тональную основу, но и губную помаду, консилер, карандаш для глаз или кремовые тени, чтобы они не собирались в складочки.
Можно наносить пудру после тонального крема перед другими кремовыми или пудровыми продуктами ( например, румян, хайлайтера , бронзера или теней). Они лягут ровно, хорошо растушуются и будут долго держаться. Или нанести поверх всего макияжа, чтобы смягчить границы между румянами, бронзером и хайлайтером. В любом случае прозрачная пудра это палочка-выручалочка и лучшая помощница в поддержании вашей красоты!
Как например, Translucent setting powder Легкая прозрачная пудра для фиксации макияжа бренда NOTE. Прозрачная прессованная пудра для фиксации макияжа и минимизации воздействия СИНЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ на кожу.
Тончайшая пудра с легким матирующим эффектом великолепно улучшает внешний вид кожи! Устраняет жирный блеск, сокращает видимость пор и мелких морщинок, выглаживая рельеф кожи, идеально фиксирует тональную основу и повышает стойкость макияжа. Дополнительные функции : уникальная запатентованная формула эффективно защищает от синего света, уменьшает повреждения и поддерживает здоровый и яркий цвет кожи. Обладает превосходными увлажняющими и успокаивающими свойствами.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.