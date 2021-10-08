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Новая прозрачная пудра от NOTE Cosmetique

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  • 08 Октября 202114:32
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Прозрачную пудру можно назвать универсальным средством. Внешне  она выглядит белой, но ложится прозрачно. При умелом использовании такая пудра помогает решить множество проблем! Давайте разбираться.

У пудр разных производителей могут быть немного разные характеристики, но есть и много общего:

  • Текстура тончайшего помола выглаживает поверхность кожи, маскируя неровности рельефа: расширенные поры, мелкие складочки. Кожа выглядит ухоженной и гладкой как после «фотошопа»
  • Т.к. пудра не имеет цветного пигмента, попадая в поры  и морщинки, не подчёркивает их.
  • Отсутствие пигмента также позволяет наносить ее на любой цвет кожи  и  тональный крем
  • Придаёт максимальную естественность, гладкость и ухоженность, оставаясь совершенно незаметной даже на возрастной коже
  • Невесомая пудра стойко фиксирует макияж на коже любого типа, не утяжеляя его 
  • Чаще всего эти пудры придают матовость, мягко маскируя нежелательный блеск
  • Иногда производитель добавляет в пудру светоотражающие  частички, которые, рассеивая свет, выравнивают рельеф, маскируют мелкие молщинки, скрывают темные круги под глазами 
  • Прозрачные пудры подходят для любого типа кожи,  даже чувствительной и возрастной
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  • Прозрачную пудру применяют для закрепления тонального средства или в качестве основного тонирующего средства.

Сегодня на рынке можно встретить прозрачную пудру в прессованном и рассыпчатом виде. Считается, что компактная пудра в отличие от рассыпчатой обеспечивает более плотное и стойкое покрытие. Это не всегда так. В зависимости от нанесения (кистью, пуховкой или спонжем) можно менять эффект покрытия.

  • Для лёгкой фиксации макияжа и матирования нанесите пудру   мягкой пушистой кистью с натуральным ворсом. Наберите  на кисть небольшое  количество пудры и легкими круговыми движениями, не надавливая  на кисть, тщательно растушуйте.
  • Для более плотного и стойкого эффекта нанесите пудру пуховкой прижимающим движением, а затем излишки смахните кистью.
  • При расширенных порах и неровностях рельефа кожи нанесите видимый слой пудры влажным спонжем прижимающим движением. Тщательно смахните излишки пудры кистью с натуральным  или синтетическим ворсом, пока слой не станет прозрачным. Повторите нанесение. Таким же образом можно добиться и потрясающей стойкости макияжа. Если появится ощущение, что пудры слишком много или она немного сушит,  побрызгайте сверху, например, термальной водой или жидким фиксатором.
  • При нанесении тонкого слоя пудры маленькой пушистой кисточкой поверх праймера для век, она загладит мелкие морщинки, поможет идеально растушевать тени и создать мягкие переходы цвета.

Помните, что пудра фиксирует любую  кремовую косметику. А значит можно зафиксировать не только тональную основу, но и губную помаду, консилер, карандаш для глаз или кремовые тени, чтобы они не собирались в складочки.

Можно наносить пудру  после тонального крема перед другими кремовыми или пудровыми продуктами ( например, румян, хайлайтера , бронзера или теней). Они лягут ровно, хорошо растушуются и будут долго держаться.  Или нанести поверх всего макияжа, чтобы смягчить границы между румянами, бронзером и хайлайтером. В любом случае прозрачная пудра это палочка-выручалочка и лучшая помощница в поддержании вашей красоты!

Как например, Translucent setting powder Легкая прозрачная пудра для фиксации макияжа бренда NOTE. Прозрачная прессованная пудра для фиксации макияжа и минимизации воздействия СИНЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ на кожу.

Тончайшая пудра с легким матирующим эффектом великолепно улучшает внешний вид кожи! Устраняет жирный блеск,  сокращает видимость пор и мелких морщинок, выглаживая рельеф кожи, идеально фиксирует тональную основу и повышает стойкость макияжа. Дополнительные функции : уникальная запатентованная формула эффективно защищает от синего света, уменьшает повреждения и поддерживает здоровый и яркий цвет кожи. Обладает превосходными увлажняющими и успокаивающими свойствами.

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