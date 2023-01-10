НОВИНКА ОТ BB ONE: ПАРФЮМИРОВАННАЯ ЛИНИЯ FRAGRANCE CARE

Создавая парфюмированную линию Fragrance бренд BB|One был вдохновлен пленительной силой ароматов, которые могут унести в приятные воспоминания, окутать водоворотом чувств и подарить новые эмоции.

Линия Fragrance призвана не только придать любимый аромат телу и волосам, а также заботится о них, восстанавливая поврежденные волосы и увлажняя кожу. 14 линий тонких, чувственных ароматов для особенной заботы о себе.

В линию входят парфюмированный спрей, масло для волос, жидкий флюид для волос и тела, восстанавливающий шампунь, лосьон для кожи рук и тела.

Парфюмированный шампунь Fragrance Care бережно очищает кожу и волосы, даря ароматное наслаждение во время процедуры. А парфюмированные ноты оставят на волосах желанный аромат до следующего мытья головы. Шампунь содержит специальный комплекс ухаживающих компонентов для здоровья волос.

Действия: подходит для ежедневного применения, бережно очищает, увлажняет, питает волосы по всей длине, придает эластичность и гладкость.

Ключевые ингредиенты: гиалуроновая кислота для максимального увлажнения, провитамин B5 для гладкости и удержания влаги, растительные экстракты для нежного очищения и тонизирования волос.

Парфюмированный спрей – уход для волос Mist Spray Fragrance Care пробуждает лучшие чувства, даря наслаждение и обеспечивая качественный уход за волосами. Уникальный Mist Spray широкого спектра действия, можно регулярно наносить на волосы для разглаживания и уплотнения их структуры!

Действия: антистатический эффект, легко впитывается, не оставляя жирных следов, эффективно питает и увлажняет волосы, не утяжеляет волосы, не оставляет ощущение склеенности и липкости, разглаживает поврежденные волосы, выступает в роли термозащиты при укладке, облегчает укладку, эффект Anti-frizz.

Ключевые ингредиенты: гиалуроновая кислота для максимального увлажнения, провитамин B5 для гладкости и удержания влаги, витамин PP для разглаживания и восстановления.

Парфюмированное масло Fragrance Care подходит для повреждённых, пористых волос любого типа. Содержит богатый комплекс масел для качественной заботы.

Действия: увлажняет и питает, восстанавливает пористую структуру волос, придает здоровый блеск, не оставляет ощущения жирности, борется с секущимися кончиками, защищает от негативных факторов окружающей среды.

Ключевые ингредиенты: масло макадамии для восстановления и защиты, аргановое масло для увлажнения и питания, масло бурити (амазонской пальмы) для интенсивного увлажнения.

Парфюмированный лосьон Fragrance Care для рук и тела обеспечивает нежный уход за кожей рук и тела, поддерживая любимый парфюмированный аромат в течение всего дня.

Действия: подходит для ежедневного применения, питает, Увлажняет, придает эластичность и гладкость, защищает в зимнее время года.

Ключевые ингредиенты: масло ши, аргановое масло, масло вишневой косточки, гиалуроновая кислота.

Парфюмированный флюид для тела и волос Lipid Fluid Hair&Body Fragrance Care

Флюид Fragrance Care для волос поможет усилить и поддержать любимый парфюмированный аромат в течение всего дня, а ухаживающие компоненты в его составе увлажнят и напитают.

Действия: подходит для ежедневного применения, питает, увлажняет, придает эластичность и гладкость.

Ключевые ингредиенты: липидный комплекс обеспечивает защиту, восполняя нехватку липидного слоя, церамиды восстанавливают и питают волосы.