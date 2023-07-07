Новинки и бестселлеры по уходу за разными типами волос

Гарантом роскошной шевелюры, безусловно, является комплексный уход и индивидуальный подход. Всегда важно учитывать природные особенности. Для кудрявых волос, например, подходят одни продукты, а для гладких - другие. Извечный вопрос, кудрявые локоны или прямые волосы? Не редкость, когда обладатели вьющихся кудряшек пытаются выпрямлять их, а те, у кого прямые волосы, наоборот, регулярно завивают. И эти процедуры, как правило, не идут на пользу здоровью волос.

Серьёзной проблемой для людей разных типов волос и кожи головы была и остаётся перхоть.

В этой публикации мы хотим рассказать о новинках по уходу за кудрявыми волосами, об эффективных средствах для борьбы с перхотью и о продуктах, направленных на восстановление повреждённых волос.

Профессиональный бренд окрашивания и ухода Matrix запускает новую гамму для вьющихся волос Total Results A Curl Can Dream.

В формулы средств гаммы входит экстракт меда манука, способный эффективно увлажнять и восстанавливать локоны.

Гамма Total Results A Curl Can Dream разработана экспертами Matrix по вьющимся волосам. В новую гамму вошли: шампунь, маска и гель легкой фиксации.

Все средства гаммы Total Results A Curl Can Dream обладают легким цветочно-мускусным ароматом, оставляющим приятный ненавязчивый шлейф на волосах. Верхние ноты приветствуют вас сочетанием розы, пиона и морской соли. Средние ноты раскрываются ландышем, гиацинтом и жасмином. Базу аромата составляют атмосферные мускусные, янтарные и древесные нюансы.

1.Шампунь для кудрявых волосTotal Results A Curl Can Dream, 300 мл.

Шампунь без силиконов и минеральных масел для вьющихся и кудрявых волос с экстрактом меда манука интенсивно очищает, удаляя накопившийся стайлинг. Он подготавливает локоны к следующим продуктам гаммы Total Results A Curl Can Dream. Средство можно использовать каждый день. Чтобы создать упругие кудри, после шампуня нанесите маску и гель легкой фиксации.

2.Интенсивно увлажняющая маска для кудрявых волос Total Results A Curl Can Dream, 280 мл.

Насыщенная маска с экстрактом меда манука восстанавливает сухие волосы,

интенсивно увлажняет и смягчает их, помогает сформировать красивый завиток. Маска не содержит минеральных масел и подходит для ежедневного применения. Наносите ее после шампуня на всю длину и кончики волос на 5 минут.

3.Гель легкой фиксации для кудрявых волос Total Results A Curl Can Dream, 200 мл.

Гель для укладки с экстрактом меда манука не только питает и увлажняет вьющиеся волосы, но и помогает подчеркнуть каждый завиток. Чтобы добиться лучшего результата, можно использовать гель сразу после шампуня и маски из гаммы Total Results A Curl Can Dream. Чем больше геля вы нанесете на волосы, тем сильнее будет фиксация укладки.

Больше информации о бренде и новинках – на официальном сайте matrix.ru.

L'Oreal Professionnel Paris - серия средств для ухода за кудрявыми волосами Curl Expression.

Шампунь CURL EXPRESSION Для интенсивного очищения, 300 ml.

Профессиональный очищающий шампунь Curl Expression с текстурой геля бережно устраняет загрязнения, обеспечивает увлажнение, не вызывая зуда или повреждения волос. Формула обогащена глицерином, Urea H и экстрактом семян гибискуса. Устраняет в 2 раза больше загрязнений, чем классический шампунь*. Легкая нежная текстура. Легкое проникновение средства к коже головы, даже в случае сильно кудрявых волос. Быстро вспенивается и легко смывается. Без сульфатов, без силикона, без парабенов.

Применение: Нанесите на влажные волосы, равномерно распределить и вспенить. Тщательно смыть.

Маска CURL EXPRESSION Для увлажнения, 250 ml.

Профессиональная увлажняющая маска Curl Expression для поддержания естественного эффекта на кудрявых волосах. В 2 раза больше увлажнения*. В 2 раза более блестящие волосы**.Формула обогащена 2,5% глицерина, Urea H и экстрактом семян гибискуса. Увлажняет* и способствует облегчению расчесывания. Волосы мгновенно более мягкие и воздушные*. Текстура маски мгновенно впитывается. Без парабенов.

** Инструментальный тест: классический шампунь + маска. Применение: Нанесите маску на подсушенные полотенцем волосы и оставьте на 2–10 минут в зависимости от степени пористости волос. Затем тщательно смойте водой.

Бальзам для волос Revlon Professional Smooth Iron Guard, 150 мл.

Разглаживающий защитный бальзам для создания гладких волос.

Style Masters™ IRON GUARD™ обеспечивает временное выпрямление кудрявых волос и дисциплинирует непослушные локоны, делая волосы шелковистыми и полными жизни и естественного блеска.

Сфера применения: Вьющиеся или непослушные волосы, которым необходимо временно придать гладкость и сияние.

Основные преимущества: делает волосы шелковистыми, блестящими и струящимися. Защищает волосы от вредного термовоздействия утюжка для выпрямления и фена.

Шелковистые гладкие волосы, полные жизни и сияния.

Дисциплинирует непослушные волосы

- Временно выпрямляет кудрявые волосы

- Помогает сохранить цвет

- Укрощает и дисциплинирует запутанные и вьющиеся волосы

- Защищает волосы от воздействия горячих инструментов

- Придает волосами мягкость и сияние

- Придает волосам шелковистость

d'Alba Укрепляющий шампунь для волос Professional Repairing Scalp Therapy Serum Shampoo, 210 мл.

Шампунь бережно очищает кожу головы от загрязнений, предотвращает появление перхоти и улучшает признаки выпадения волос. Сочетание 8 натуральных масел, витамина Е, пантенола и ментола питает и успокаивает кожу головы, способствует укреплению волосяных луковиц, придает мягкость и блеск. Оставляет приятное ощущение свежести. На 96% состоит из натуральных ингредиентов. Не тестируется на животных. Vegan продукт.

Применение:

Нанесите на влажные волосы, хорошо вспеньте массажными движениями. Тщательно смойте водой.

Шампунь для волос против перхоти Biolage Scalpsync Anti-Dandruff Shampoo, 250 мл.

Перхоть ― не только эстетическая проблема, но и внутренняя. Дело в том, что отмершие частички перекрывают поступление кислорода к волосяным луковицам и ухудшают рост волос. Здесь нужны только профессиональные уходовые средства. Шампунь для волос против перхоти Biolage Anti-Dandruff Scalpsync Shampoo от MATRIX это продукт, который избавит от этой неприятности навсегда. Входящи в его состав:

- активное вещество пироктон оламин обладает противомикробным действием;

- экстракт древесного мха как аналог мощных фитонцидов борется с грибками, вызывающими перхоть;

- экстракт мальвы лесной с помощью ее дубильных свойств мгновенно успокаивает и оздоравливает кожу головы;

- лимонная кислота и другие растительные экстракты придают волосам силу и блеск.

Способ применения:

Нанести на влажные волосы и вспенить массирующими движениями по всей длине. Тщательно смыть. При попадании в глаза немедленно промыть водой.

Шампунь Garnier Fructis 2в1 Против перхоти, 250/ 400 мл.

Шампунь 2 в 1 от перхоти для всех типов волос, совмещает в себе очищение кожи головы и кондиционирование волос. Формула с пиритионом цинка и экстрактом листьев зеленого чая заметно уменьшает количество перхоти с первого применения и препятствует ее повторному появлению. Благодаря активному концентрату фруктов волосы день за днем обретают силу и здоровый блеск.

Результат: уменьшает перхоть с первого применения. Волосы более блестящие.

Пиритион цинка – позволяет полностью избавиться от перхоти и предотвратить появления ее симптомов в будущем.

Экстракт сахарного тростника – увлажняет, снимает статику. Препятствует спутыванию волос.

Витамин В3 – укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост волос.

Витамин B6 – стимулирует рост волос.

Протеины лимона – делают волосы более плотными.

Экстракт листьев зеленого чая – антиоксидант, укрепляет волосы, улучшает блеск и прочность.

Эфирное масло лимона – очищает от кожного жира, устраняет перхоть, предотвращает выпадение волос.

Салициловая кислота – регулирует работу сальных желез, оказывает антисептическое действие.

Экстракт лимона – устраняет сухость, ломкость и перхоть.

Экстракт редиса – увлажняет, оказывает антибактериальный эффект.

Маска-концентрат Biolage Fiberstrong Deep Treatment для укрепления ломких и ослабленных волос,100 мл.

Маска-концентрат Биолаж Файберстронг интенсивно укрепляет и усиливает эластичность волос. Формула, обогащенная экстрактом бамбука, помогает вернуть волосам мягкость и блеск и поддерживает естественный гидробаланс волос. Обладает накопительным эффектом.

Применение:

Использовать 1 раз в неделю. Нанести на отжатые полотенцем волосы после использования шампуня гаммы Файберстронг. Оставить на 3-5 минуты. Смыть. В случае попадания в глаза немедленно промойте водой.

Этот тип продукта можно приобрести только в салонах и профессиональных магазинах.