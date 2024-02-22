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Косметика и парфюмерия (671)
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Ольга Зиновская

Новинки от ARMAND BASI

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  • 22 Февраля 202416:32
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Стиль ARMAND BASI получил широчайшее признание среди истинных знатоков и ценителей высокой моды. Благодаря своим изысканным и необычным ароматам, ARMAND BASI стал обладателем самых престижных наград и премий в области моды и парфюмерии.

Ароматы ARMAND BASI — это замечательное дополнение яркой и необычной индивидуальности человека настоящего времени. Как парфюмерный бренд ARMAND BASI получил известность в 1998 году, выпустив первую пару ароматов для мужчин и женщин. Ароматы созданы в соответствии с оригинальным стилем ARMAND BASI и адресованы современным жителям больших городов.

ARMAND BASI UNIFORM BUILD YOURSELF NEW!!!

Нетрадиционный дух этого аромата выражен, благодаря пластилиновому аккорду play doh, который формирует верхние ноты мандарина и бергамота в цветочное сердце с мятежными нюансами, создавая бесполый обонятельный манифест. В сухом послевкусии землистые ноты пачули сочетаются с чистотой мускуса и гурманностью ванили, придавая аромату интенсивность и трехмерность.

Верхние ноты: Яблоко, Мандарин, Бергамот.    

Ноты сердца: Цветы апельсина, Ландыш, Аккорд пластилина Play Doh.

Базовые ноты: Мускус, Ваниль, Пачули.

 

ARMAND BASI UNIFORM DON’T LOOK BACK 

Пряная свежесть для бодрого начала дня! Энергичный аромат замороженного мандарина с нотками лаванды контрастирует с листьями кориандра. Смелое сердце из белого алкоголя в сочетании с сушеным табачным листом создает настоящую зависимость. Этот священный шлейф окутан кедром, дубовым мхом и чувственной ванилью.

Верхние ноты: Замороженное масло итальянского мандарина, Масло молдавской лаванды, Масло кинзы.    

Ноты сердца: Аккорд водки и джина, табак.

Базовые ноты: Масло виргинского кедра, Дубовый мох, Ваниль.

Ароматы ARMAND BASI продаются более чем в 80 странах и не останавливаются на достигнутом. Свежие цитрусовые из солнечной Испании в сочетании с благоуханием цветочных садов, покорили сердца даже самых искушенных ценителей парфюмерии, и с каждым годом обретают все новых и новых поклонников и поклонниц!

 

 

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