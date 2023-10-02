Новинки по уходу за волосами

Ассортимент продуктов по уходу за волосами продолжает удивлять изобилием - вариаций множество! Мы снова и снова говорим, что важно найти уход, который идеально подходит именно Вашим индивидуальным особенностям. Сегодня хотим рассказать о новой системе увлажнения волос от «Matriх» и о новинках от брендов «Лошадиная сила» и «Pravilnaya Kosmetika».

Профессиональный бренд окрашивания и ухода Matrix представляет систему для увлажнения волос Food For Soft. В ее основе высокоэффективный увлажняющий комплекс, содержащий масло авокадо и гиалуроновую кислоту. Новая гамма мгновенно преображает сухие волосы, делая их мягкими и блестящими.

В гамму Food For Soft вошли три продукта: шампунь, кондиционер и многофункциональное масло-сыворотка. Эти профессиональные средства подходят для всех типов сухих волос: от волнистых до прямых, от седых до окрашенных и от густых до тонких.

Гиалуроновая кислота – один из лучших увлажняющих компонентов косметики, она удерживает влагу в 1000 раз больше собственной массы. Масло авокадо способно запечатать влагу в волосе, препятствуя ее потере. Эти ингредиенты идеально дополняют друг друга. Благодаря их сочетанию гамма Food For Soft способна мгновенно преобразить тусклые сухие локоны.

Гамма Food For Soft обладает легким цветочно-мускусным ароматом. Его сладкий шлейф едва уловим на волосах и не конфликтует с вашим парфюмом. Верхние ноты встречают оригинальным сочетанием ириски и фрезии. Средние ноты раскрываются жасмином и гелиотропом. База аромата - янтарь, ваниль и мускус.

1. Увлажняющий шампунь Food For Soft

Шампунь интенсивно увлажняет волосы, деликатно удаляя излишки стайлинга, себума и других загрязнений. Средство используется на первом этапе ритуала ухода, так как оно не только бережно очищает волосы по всей длине, но и подготавливает локоны к следующим продуктам гаммы Food For Soft.

2. Увлажняющий кондиционер Food For Soft

Увлажняющий кондиционер облегчает расчесывание, делает волосы блестящими, мягкими и приятными на ощупь. Рекомендуется использовать средство после шампуня Food For Soft. Кондиционер наносится на 1 минуту на волосы от середины длины до кончиков, после его надо смыть.

3. Многофункциональное масло-сыворотка Food For Soft

Имеет легкую приятную текстуру, которая не утяжеляет волосы. Сыворотка обеспечивает уход и надежную защиту. Ее можно использовать как термозащиту при температуре инструментов до 230 градусов. Средство не нужно смывать, оно подходит для ежедневного применения. Чтобы придать дополнительный блеск и увлажнение, нанесите несколько капель масла-сыворотки на сухие или влажные волосы после шампуня и кондиционера Food For Soft.

«Лошадиная Сила» представляет профессиональный Крем-спрей 21в1 для волос с термозащитой, для укладки, восстановления и увлажнения, длина и густота несмываемый, 250мл.

Профессиональный несмываемый многофункциональный спрей для волос – это уникальное средство, благодаря которому ваши волосы будут крепкими, здоровыми и ухоженными. Крем-спрей SOS Эликсир Aminoplex Лошадиная сила – многофункциональный несмываемый спрей для волос 21в1 – это 21 компонент, собранные в один продукт, которые сделают твои волосы гладкими и шелковистыми. Тебе больше не придется покупать кучу средств для профессионального ухода за волосами, ведь спрей совмещает в себе все самое необходимое. Это и восстановление и легкое расчесывание, термозащита и увлажнение, питание и много других приятных свойств.

Объективные результаты клинических испытаний: защищает от воздействия температуры 230˚С, улучшает структуру волос и придает гладкость, восстанавливает кутикулы.

1 средство для волос - 21 действие: уход за волосами - 10 функций, защита - 3 функции, стайлинг - 8 функций.

Уникальный запатентованный комплекс крем-спрея для волос "Лошадиная сила" AMINOPLEX - это незаменимое средство восстанавливает поврежденные волосы, насыщает их аминокислотами, увеличивая плотность каждого волоска. Закрывает и сглаживает кутикулу, предотвращает появление секущихся кончиков, снижает их ломкость. Оказывает увлажняющее действие на Ваши волосы, придает им глянцевый блеск, глакдость и шелковистость.

Комплекс, который эффективно оказывает 21 действие одновременно, уникальный многофункциональный продукт, созданный на основе специально разработанного комплекса аминокислот и полимеров. Наш реанимирующий спрей предназначен для женщин и мужчин всех возрастов. Подходит всем видам волос: прямым, сухим, пористым, поврежденным, волнистым, секущимся, ломким, непослушным, кудрявым и пушистым.

Спрей необходим при использовании фена, плойки или утюжка, обеспечивает волосы термозащитой 230 ˚С, облегчает укладку и улучшает упругость завитков и локонов. Снимает статику, устраняет пушистость, придаёт волосам эластичность, обеспечивая лёгкое расчёсывание и распутывание. Уходовая формула подходит как для женского, так и для мужского типа волос. Он быстро впитывается и не оставляет жирных следов на голове.

Изделие предназначено для взрослых мужчин и женщин, девушек, юношей, а также подростков – мальчиков и девочек. Регулярное применение средства обеспечит множество комплиментов вашей красоте и ухоженности.

Действие спрея для волос клинически доказано. Комплексный состав включает очищающие и восстановительные компоненты, которые способствуют укреплению и увлажнению в условиях домашнего использования. В каждой бутылочке спрея содержится уплотняющее и утолщающее вещество, который придает волосам дополнительный объем, позволяя легко фиксировать прическу. Средство идеально подходит в качестве инструмента в уходе за проблемными и осветленной волосами.

Бренд «Pravilnaya Kosmetika» представляет Натуральный детокс шампунь для питания и восстановления сухих и поврежденных волос, Макадамия & ягоды асаи, 250 мл.

Профессиональный Шампунь восстановление волос Макадамия & ягоды асаи, разработанный специально для питания и восстановления волос содержит экстракты и масла, которые обеспечивают здоровье и нежность волос, придавая им естественное сияние и блеск. Этот мягкий и натуральный шампунь без парабенов идеально подходит для сухих и поврежденных волос. Он деликатно очищает кожу головы, восстанавливает волосы на всей длине, делая их блестящими, ухоженными и гладкими.

Масло макадамии известно своими питательными и увлажняющими свойствами. Оно обеспечивает интенсивный уход и восстановление для ваших волос. Масло макадамии проникает вглубь волоса, питает его и придает ему шелковистость и блеск. Оно также помогает защитить волосы от повреждений и сухости, делая их здоровыми и ухоженными.



· Экстракт ягод асаи - один из основных компонентов нашего шампуня. Асаи является суперфудом, богатым антиоксидантами, витаминами и питательными веществами. В нашем шампуне мы используем экстракт асаи для придания ваших волос дополнительного ухода и защиты. Этот экстракт помогает укрепить волосы, предотвращая их ломкость и выпадение. Он также способствует увлажнению и питанию волос, делая их более мягкими и шелковистыми. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, помогает защитить волосы от повреждений окружающей среды, включая загрязнения и УФ-лучи.

Шампунь хорошо пенится и подходит для сухой, чувствительной или жирной кожи головы. укрепляющее и разглаживающее средство помогает предотвратить сухость, пушистость и ломкость волос, обеспечивая им гладкость и здоровую силу. Сочный аромат придает вам ощущение радости и наслаждения. Шампунь идеально подходит для ежедневного использования и обеспечивает бережное очищение и борьбу с выпадением волос. Он идеально подойдет для мытья вьющихся, обезвоженных и сухих волос, а также обесцвеченных и непослушных волос. Детокс-шампунь для всей семьи обеспечивает накопительный эффект питания и увлажнения волос, придавая им невероятную мягкость и шелковистость.