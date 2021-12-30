Новогоднее Fashion Show KGB состоялось 18 декабря в Доме Моды Славы Зайцева. Бренд показал две новые коллекции INTERGALACTIC и WHITE NIGHTS, лучшие луки из коллекций прошлых сезонов. Изюминкой модного show стала премьера Fashion фильма INTERGALACTIC. KGB от всей души благодарит всех участников Новогоднего Fashion Show KGB и поздравляет с Наступающим Новым 2022 годом!!!

Дизайнеры : Галина Бирюкова @galinabiryukova,

Николай Бирюков @nikolaybiryukovkgb

Режиссер показа : Катя Ромашкина @rrrromawka

Стилисты: @makeupschool.moscow

@epichmak_mua

@mari_anna_mua

@m_slobodyanaya

@aleksandra.zelenchuk

Фотограф : Игорь Стражин @strajin

Видеограф: Михаил Лошкарев @mishembo

Видеорежиссер и оператор : Дарья Максимова @dawylya3370

Модели-участники Fashion Show:

Бирюков Юрий

Караосманоглу Лидия

Чагина Нина

Филонович Ксения

Агагулян Виктория

Анжелика Логойда

Уткина Марина

Кузьмина Мария

Ирина Панфилова

Сибиряк Елена

Федяева Эмилия

Федяева Стефания

Инчина Юлия

Саватеева Дарина

Радчич Светлана

Крючкова Юлия

Куликова Ксения

Войлошникова Ирина

Лоран Ольга

Рубенская Римма

Высотская Юлия

Тимохина Даниэлла

Киркина Екатерина

Фетисова Настя

Фетисов Александр

Баскаков Вадим

Гродь Анастасия

Логвин Валерия

Тарасюк Анна

Дылевская София

Игнатенко Светлана

Пантелеев Павел

Пантелеев Никита

Меранцова Татьяна

Малько Мария

Монтаж: Мария Ванвердан

Отдельное спасибо школе визажистов Make-up School Moscow

Благодарим Дом Моды Вячеслава Зайцева в лице Егора Вячеславовича​ Зайцева за возможность проведения Новогоднего Fashion Show KGB в стенах Дома Моды.

Бренд KGB выражает благодарность студии Лавр в лице продюсера Светлане Резвушкиной за сотрудничество в проекте студии «Путешествие по Настоящей России.​ Ехал Грека»

www.galinabiryukova.com

E-mail: kgb-fashion@mail.ru

Instagramm: @galinabiryukova

@fashionmodelskgb