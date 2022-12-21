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Валентина Долгополова

Новогодняя коллекция VAL Dress

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  • 21 Декабря 202214:39

В чем встречать Новый год? К выбору наряда в новогоднюю ночь мы подходим особо тщательно. И не просто так. Как встретишь Новый год, так его и проведёшь.
2023 год Чёрного Водяного Кролика. Цвета он предпочитает соответствующие. Конечно, во главе списка чёрный и синий. Любит белый, голубой и розовый. Любительницам красного тоже повезло. Это цвет чувственности и страсти, поэтому кролик, как существо любвеобильное, его тоже поощряет. Актуальные фасоны - оборки, драпировки, ассиметрия, разрезы, то есть наряды должны быть «с изюминкой».
В нашей новогодней коллекции вы найдёте все цвета и фасоны, которые любит наступающий год🤍🤍🤍

 

Мы ВКонтекте : https://vk.com/club212091592

Телеграмм канал: @VAL_DRESSS

 

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