Новогодняя коллекция VAL Dress

В чем встречать Новый год? К выбору наряда в новогоднюю ночь мы подходим особо тщательно. И не просто так. Как встретишь Новый год, так его и проведёшь.

2023 год Чёрного Водяного Кролика. Цвета он предпочитает соответствующие. Конечно, во главе списка чёрный и синий. Любит белый, голубой и розовый. Любительницам красного тоже повезло. Это цвет чувственности и страсти, поэтому кролик, как существо любвеобильное, его тоже поощряет. Актуальные фасоны - оборки, драпировки, ассиметрия, разрезы, то есть наряды должны быть «с изюминкой».

В нашей новогодней коллекции вы найдёте все цвета и фасоны, которые любит наступающий год🤍🤍🤍

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