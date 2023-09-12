ЧТО БУДЕТ С ГУБАМИ, ЕСЛИ ПЕРЕСТАТЬ КОЛОТЬ ФИЛЛЕР

По статистике каждая десятая женщина делала контурную пластику губ, а каждая пятнадцатая задумывается об этом, но испытывает вполне понятные опасения: будет ли она довольна результатом, как поведет себя филлер в тканях и что будет с кожей губ, если при неудачной коррекции их лишить наполнителя?

Попробуем получить ответы на эти вопросы у врача-косметолога Еленой Макшановой:

Для контурной коррекции губ применяются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которая является биодеградируемым материалом. По прошествии времени, обычно это происходит через 6-8 месяцев, филлер в тканях полностью рассасывается. И если коррекция проводилась небольшими дозами, с использованием 1 мл препарата, то постепенно губы вернуться к своей исходной форме и объему. Если же препарат вводился чаще двух раз в год и в количестве более 2-3 мл, в этом случае деградировать в тканях он будет очень долго. Даже в случае, когда филлер уже не будет определяться при визуальном осмотре, губы все равно останутся больше, чем были до коррекции.

Иными словами, во всем нужна мера. К примеру, раньше было модно делать акцент на губы, придавая им 2D или 3D объем. А с тех пор, как инъекционная косметология взяла курс на естественность, перекачанные губы считаются моветоном. К тому же, слишком большое количество препарата в тканях небезопасно.

«Многократная и существенная контурная коррекция, с кардинальной сменой формы и объема губ, может привести к выходу препарата за красную кайму и образованию над верхней или под нижней губой неестественного валика, - говорит Елена Макшанова. - В этом случае миграция филлера обусловлена подвижностью кисетных мышц. К тому же при избыточном количестве филлера в тканях гиалуроновая кислота постепенно начнет «обрастать» волокнами молодого коллагена, что приведет к небольшому фиброзу и также повлияет на объем».

Разумеется, при неудовлетворительном результате контурной коррекции гиалуроновый наполнитель всегда можно полностью растворить лонгидазой.

Однако, если в прошлом пациентка часто и много «кололась», а теперь решила избавиться от остатков филлера, ее может разочаровать результат. Почему? Все очень просто: по прошествии времени кожа их губ растянулась и стала дряблой, а кисетные мышцы провисли, опустив уголки рта.

В этом случае выход может быть только один: сначала растворить лонгидазой остатки старого филлера, затем вновь ввести гиалуроновый наполнитель, но уже в гораздо меньших дозах. Делается такая манипуляция исключительно для увлажнения кожи и разглаживания складок. А для омоложения периоральной зоны проводятся ультразвуковой SMAS-лифтинг и плазмотерапия.

«Когда мы имеем дело с возрастной пациенткой, то при полном выведении филлера из тканей объем губ всегда теряется, - поясняет Елена Макшанова. – Восполнить его возможно только путем повторного введения препарата. В данном случае перед нами не стоит задача сильно менять объем губ, и мы работаем мягкими и пластичными филлерами, вводя их малыми дозами».

Лет 10-12 назад при контурной коррекции в косметологии использовались биополимерные (не разлагаемые) наполнители. Удалить такой препарат возможно исключительно хирургическим путем. Именно биополимерные филлеры чаще всего и приводят к фиброзу – сильному уплотнению тканей.

Процессу биодеградации поддаются только гиалуроновые филлеры, они сейчас и применяются в клиниках, и считаются абсолютно безопасными. Такие препараты можно вводить хоть всю жизнь, главное – не увлекаться с дозировками!

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