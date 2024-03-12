Презентация новой формы сборной России по футболу прошла на выставке "Россия"
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12 Марта 202419:07
Презентация новой формы сборной России по футболу прошла на выставке "Россия". На сцену вышли легенды футбола и игроки сегодняшних сборных России (первой, женской, молодёжной, юношеской), футболисты Юношеской футбольной лиги и даже школьники, которые занимаются футболом в рамках проекта «Футбол в школе».
В ходе презентации гости выставки увидели форму, в которых сборные СССР и России по футболу достигали наивысших успехов в своей истории: золото Олимпиады-1956 и Олимпиады-1988, победа на Евро-1960, серебряные медали чемпионата Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронза чемпионата мира-1966, третье место чемпионата Европы 2008 года, а также выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году. «Представление новой формы национальной сборной — безусловно, очень важное событие для РФС, болельщиков, для всей футбольной общественности. Форма сборной — это не просто футболка, в которой игроки будут выходить на поле. Форма имеет символичное значение. Для игроков она символизирует признание их заслуг в футболе, их таланта, но в то же время и огромную ответственность перед болельщиками, партнёрами по команде, перед страной. Сегодня с нами ветераны сборной, они могут рассказать об эмоциях, которые испытывали, когда выходили в форме сборной на поле под гимн и одерживали победы, которыми гордится вся страна. Для молодых футболистов форма сборной — ориентир и мощный стимул для упорного труда. Желание сыграть в футболке сборной в составе национальной команды должно вдохновлять их усердно тренироваться, развивать свой талант», — отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. «Я хочу поблагодарить Российский футбольный союз и лично Александра Дюкова за то, что вы выбрали местом презентации новой формы сборной России именно площадку выставки, где представлены самые главные достижения нашей страны, и здесь рождается будущее. В презентации вы напомнили всем нам, сколько у нашей великой страны великих достижений благодаря нашим великим людям и сколько их ещё будет», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» Наталья Виртуозова. Наталья Виртуозова также подчеркнула, что восьмимиллионный посетитель выставки получил в подарок билеты на матч Россия — Сербия. «Я выражаю благодарность Российскому футбольному союзу, поддержавшему нас в нашей традиции поздравлять юбилейных гостей выставки. 6 марта 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени стал не только нашим восьмимиллионным гостем, но и вместе со своей семьёй получил в подарок сертификат на посещение матча сборных России и Сербии, который совсем скоро состоится в Москве. Это стало для него настоящим чудом. И мы верим, что благодаря своему труду Вадим тоже однажды наденет форму сборной России», — добавила Наталья Виртуозова.
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