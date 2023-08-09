Жаркий солнечный пляж или горная прохлада? Сплошной отдых или лето в рабочем режиме?

Быть нюдовой королевой или эпатировать яркими образами?

Какой бы выбор Вы не делали каждый день, новые Beauty Boxes, которые Royal Samples

выпустили эксклюзивно на Wildberries, превратят каждый день в праздник красоты!

⠀

В этих коробочках с косметикой собраны средства для ухода и макияжа, продукты для лица и

тела, полезные инструменты и многое другое для создания трендового образа на любой случай 😉

⠀

К заказу доступны сразу 2 состава:

⠀

❤️ КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ

👉🏻 http://www.wildberries.ru/catalog/30014494/detail.aspx?targetUrl=SP

Внутри 18 косметических средств, ориентировочно на сумму 7500 руб.

⠀

❤️ ИСКУССТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

http://www.wildberries.ru/catalog/30017925/detail.aspx?targetUrl=SP

Внутри 19 косметических средств, ориентировочно на сумму 7500 руб.



⠀

В боксах представлены продукты от мировых и российских брендов:

⠀

• Силиконовый спонж для макияжа Clarette, с помощью которого нанесение кремовых средств

становится комфортным и приятным! Он не впитывает косметические средства, позволяя экономить

их расход, абсолютно гигиеничен, легко моется обычной теплой водой, быстро высыхает и долговечен!

• Маска для лица, регенерирующая с экстрактом секреции улитки и коллагеном LIMONI, которая

способствует восстановлению и питанию кожи, выравнивает её тон и рельеф. Насыщает кожу влагой и

укрепляет её тугор, а также разглаживает мимические морщинки.

• Термальная вода Uriage – великолепное средство для ухода за кожей, которое обладает

увлажняющим эффектом, противовоспалительным и антирадикальным действием.

• Гель для душа Nord's secret, который бережно воздействует на кожу, мягко очищает и увлажняет,

насыщая кожу влагой и активными веществами. А еще обладает очаровательным ароматом, благодаря

чему превращает принятие душа в настоящую ароматерапию.

• Qwikler Батончик без сахара "Шоколадное пралине" Snaq Fabriq – нежный и роскошный десерт,

который сделает ваше питание еще более вкусным и здоровым. Идеальное сочетание шоколада и

нежной начинки создает уникальный вкус, который точно покорит ваше сердце!

• Глиняная маска-сыворотка Funny Organix, специально созданная для полноценного ухода за одну

процедуру. Делает кожу упругой, гладкой, отлично очищенной и потрясающе мягкой!

• Жидкий кремовый хайлайтер для лица и тела ARAVIA Professional для пленительного сияния кожи.

Обеспечивает мягкий мерцающий блеск и создает эффект светящейся кожи, удачно подчеркивая

естественную красоту и придавая образу свежий, отдохнувший вид.

• Тушь для ресниц Influence beauty для создания эффекта накладных ресниц. Уникальная

инновационная щеточка EXPANDING SYMMETRY равномерно распределяет объемную тушь по всей

длине ресниц, делая их невероятно густыми, плотными и длинными.

• Соль, мерцающая для ванны Cosmic Dust, которая содержит в своем составе большое количество

микроэлементов, необходимых организму человека. Обладает сильным расслабляющим эффектом, при

этом не окрашивает кожу или ванну.

• Антицеллюлитный скраб для тела Mixit с разогревающим эффектом, который поможет вам

добиться фигуры мечты и избавиться от целлюлита и растяжек! Отшелушивает и очищает кожу,

улучшает ее состояние и способствует выведению токсинов из организма.

• Полоски "Blackhead KILLER" Professor SkinGOOD, которые быстро, легко и качественно удаляют

"черные точки". Вулканический пепел буквально вытягивает загрязнения из пор, оставляя кожу чистой

и свежей.

• Маска для лица SuperPower Cettua, в составе которой содержится коллаген и аденозин. Они

улучшают упругость кожи и разглаживают мелкие морщинки, а также способствуют устранению

несовершенств кожи и снимают признаки усталости.

• Питательная глиняная маска Name Skin Care, активные компоненты которой эффективно

нормализуют работу сальных желез, обладают отшелушивающими, питательными и регенерирующими

свойствами. Придает коже ровный и здоровый цвет, оказывает пролонгированный увлажняющий и

антиоксидантный эффект.

• Коллагеновые патчи для глаз Clarette, которые эффективно убирают отёки, уменьшают тёмные

круги под глазами, разглаживают мимические морщины. Они оказывают омолаживающее,

подтягивающее и разглаживающее действие, а также стимулируют синтез коллагена.

• Шампунь против выпадения Bioblas – средство, которое укрепляет, утолщает и придает объем

волосам. Состав направлен на восстановлении жизненной силы волос, улучшая их жизненный вид.

• Жидкие кремовые румяна ARAVIA Professional – многофункциональный продукт 3 в 1 (румяна,

тинт для губ и тени для век одновременно). Обеспечивают невесомое и ровное покрытие без

жирного блеска, гармонично дополняют макияж, освежая его и оставляя на щеках естественный

бархатистый румянец.

• Энзимная пудра 19 Lab Professional – новинка, предназначенная для глубокого и эффективного

очищения кожи, а также борьбы с недостатками. Выравнивает тон кожи, делает ее сияющей

красотой!

И другие маст-хевы и хиты из мира косметики!

Коробочки красоты с гармонично подобранными составами – это именно то, что нужно для

красивого и счастливого сезона!

Тираж ограничен, заказать можно на сайте http://www.wildberries.ru/brands/royal-samples?sort=newly&page=1