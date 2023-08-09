Жаркий солнечный пляж или горная прохлада? Сплошной отдых или лето в рабочем режиме?
Быть нюдовой королевой или эпатировать яркими образами?
Какой бы выбор Вы не делали каждый день, новые Beauty Boxes, которые Royal Samples
выпустили эксклюзивно на Wildberries, превратят каждый день в праздник красоты!
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В этих коробочках с косметикой собраны средства для ухода и макияжа, продукты для лица и
тела, полезные инструменты и многое другое для создания трендового образа на любой случай 😉
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К заказу доступны сразу 2 состава:
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❤️ КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ
👉🏻 http://www.wildberries.ru/catalog/30014494/detail.aspx?targetUrl=SP
Внутри 18 косметических средств, ориентировочно на сумму 7500 руб.
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❤️ ИСКУССТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
http://www.wildberries.ru/catalog/30017925/detail.aspx?targetUrl=SP
Внутри 19 косметических средств, ориентировочно на сумму 7500 руб.
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В боксах представлены продукты от мировых и российских брендов:
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• Силиконовый спонж для макияжа Clarette, с помощью которого нанесение кремовых средств
становится комфортным и приятным! Он не впитывает косметические средства, позволяя экономить
их расход, абсолютно гигиеничен, легко моется обычной теплой водой, быстро высыхает и долговечен!
• Маска для лица, регенерирующая с экстрактом секреции улитки и коллагеном LIMONI, которая
способствует восстановлению и питанию кожи, выравнивает её тон и рельеф. Насыщает кожу влагой и
укрепляет её тугор, а также разглаживает мимические морщинки.
• Термальная вода Uriage – великолепное средство для ухода за кожей, которое обладает
увлажняющим эффектом, противовоспалительным и антирадикальным действием.
• Гель для душа Nord's secret, который бережно воздействует на кожу, мягко очищает и увлажняет,
насыщая кожу влагой и активными веществами. А еще обладает очаровательным ароматом, благодаря
чему превращает принятие душа в настоящую ароматерапию.
• Qwikler Батончик без сахара "Шоколадное пралине" Snaq Fabriq – нежный и роскошный десерт,
который сделает ваше питание еще более вкусным и здоровым. Идеальное сочетание шоколада и
нежной начинки создает уникальный вкус, который точно покорит ваше сердце!
• Глиняная маска-сыворотка Funny Organix, специально созданная для полноценного ухода за одну
процедуру. Делает кожу упругой, гладкой, отлично очищенной и потрясающе мягкой!
• Жидкий кремовый хайлайтер для лица и тела ARAVIA Professional для пленительного сияния кожи.
Обеспечивает мягкий мерцающий блеск и создает эффект светящейся кожи, удачно подчеркивая
естественную красоту и придавая образу свежий, отдохнувший вид.
• Тушь для ресниц Influence beauty для создания эффекта накладных ресниц. Уникальная
инновационная щеточка EXPANDING SYMMETRY равномерно распределяет объемную тушь по всей
длине ресниц, делая их невероятно густыми, плотными и длинными.
• Соль, мерцающая для ванны Cosmic Dust, которая содержит в своем составе большое количество
микроэлементов, необходимых организму человека. Обладает сильным расслабляющим эффектом, при
этом не окрашивает кожу или ванну.
• Антицеллюлитный скраб для тела Mixit с разогревающим эффектом, который поможет вам
добиться фигуры мечты и избавиться от целлюлита и растяжек! Отшелушивает и очищает кожу,
улучшает ее состояние и способствует выведению токсинов из организма.
• Полоски "Blackhead KILLER" Professor SkinGOOD, которые быстро, легко и качественно удаляют
"черные точки". Вулканический пепел буквально вытягивает загрязнения из пор, оставляя кожу чистой
и свежей.
• Маска для лица SuperPower Cettua, в составе которой содержится коллаген и аденозин. Они
улучшают упругость кожи и разглаживают мелкие морщинки, а также способствуют устранению
несовершенств кожи и снимают признаки усталости.
• Питательная глиняная маска Name Skin Care, активные компоненты которой эффективно
нормализуют работу сальных желез, обладают отшелушивающими, питательными и регенерирующими
свойствами. Придает коже ровный и здоровый цвет, оказывает пролонгированный увлажняющий и
антиоксидантный эффект.
• Коллагеновые патчи для глаз Clarette, которые эффективно убирают отёки, уменьшают тёмные
круги под глазами, разглаживают мимические морщины. Они оказывают омолаживающее,
подтягивающее и разглаживающее действие, а также стимулируют синтез коллагена.
• Шампунь против выпадения Bioblas – средство, которое укрепляет, утолщает и придает объем
волосам. Состав направлен на восстановлении жизненной силы волос, улучшая их жизненный вид.
• Жидкие кремовые румяна ARAVIA Professional – многофункциональный продукт 3 в 1 (румяна,
тинт для губ и тени для век одновременно). Обеспечивают невесомое и ровное покрытие без
жирного блеска, гармонично дополняют макияж, освежая его и оставляя на щеках естественный
бархатистый румянец.
• Энзимная пудра 19 Lab Professional – новинка, предназначенная для глубокого и эффективного
очищения кожи, а также борьбы с недостатками. Выравнивает тон кожи, делает ее сияющей
красотой!
И другие маст-хевы и хиты из мира косметики!
Коробочки красоты с гармонично подобранными составами – это именно то, что нужно для
красивого и счастливого сезона!
Тираж ограничен, заказать можно на сайте http://www.wildberries.ru/brands/royal-samples?sort=newly&page=1
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