Новые формулы кератинового выпрямления и восстановления волос — H-Tokyo Pro

H-TOKYO Pro (Бразилия) — это новый уровень в индустрии кератиновых услуг. Бренд создавался на основе топовых программ, заслуживших внимание и доверие мастеров во всем мире, а также с внедрением новейших разработок, веяний моды и запросов клиентов. На основе бразильских ингредиентов премиального качества были созданы составы, которые будут актуальны сейчас. В бренде - широкий ассортимент линеек, способный удовлетворить любой запрос современного клиента.

Знакомые с кератином мастера найдут в ассортименте такие программы для кератинового выпрямления и реконструкции волос как Bixyplastia, H-Brush, Coffee Premium, Coffee Premium Collagen, H-DETOX, нанопластика Coffee Green и BIO Collagen Coconut.

Преимущества H-TOKYO Pro:

- улучшенные формулы составов, согласно потребностям мастеров

- комфорт в работе как для мастера, так и для клиента

- широкий ассортимент линеек

- возможность индивидуального подхода

- безукоризненный результат для каждого клиента

-повышенная стойкость эффекта

Сайт https://htokyo.pro/

Инстаграм: @htokyopro

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