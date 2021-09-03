Новые формулы кератинового выпрямления и восстановления волос — H-Tokyo Pro

H-TOKYO Pro (Бразилия) — это новый уровень в индустрии кератиновых услуг. Бренд создавался на основе топовых программ, заслуживших внимание и доверие мастеров во всем мире, а также с внедрением новейших разработок, веяний моды и запросов клиентов. На основе бразильских ингредиентов премиального качества были созданы составы, которые будут актуальны сейчас. В бренде - широкий ассортимент линеек, способный удовлетворить любой запрос современного клиента.
Знакомые с кератином мастера найдут в ассортименте такие программы для кератинового выпрямления и реконструкции волос как Bixyplastia, H-Brush, Coffee Premium, Coffee Premium Collagen, H-DETOX, нанопластика Coffee Green и BIO Collagen Coconut.
Преимущества H-TOKYO Pro:
- улучшенные формулы составов, согласно потребностям мастеров
- комфорт в работе как для мастера, так и для клиента
- широкий ассортимент линеек
- возможность индивидуального подхода
- безукоризненный результат для каждого клиента
-повышенная стойкость эффекта
Сайт https://htokyo.pro/
Инстаграм: @htokyopro
ЕДИНЫЙ КОНТАКТЫЙ ЦЕНТР 8 (800) 250-49-40
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