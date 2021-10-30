Новые идеи экологичности от бренда Boggi Milano

В новой коллекции осень-зима 21/22 мужчина Boggi Milano предстает в своей повседневной жизни, без фильтров и масок, но с новообретенным балансом человеческих ценностей; технически, его одежда стала более функциональной, практичной и удобной, но при этом в ее основе лежит идея экологичности. Новые дизайнерские материалы и одежда из них – это инновационная экологичная элегантность, которая вносит реальный вклад в развитие нашей планеты.
Куртка BLOCK входит в линейку B TECH и создана из ткани, которая представляет собой водоотталкивающий материал из эластичного нейлона с внутренним флисовым слоем, который обеспечивает защиту от ветра, а утеплитель выполнен из переработанного материала, поэтому эта куртка, также, относится к важному проекту бренда - B SUSTAINABLE. Модель дополнена светоотражающими деталями и капюшоном.
B SUSTAINABLE – это, сквозная концепция, пронизывающая всю коллекцию, которой мы особенно гордимся. Руководствуясь ее философией, мы хотим сделать свой большой вклад в продолжение жизни на нашей планете, поэтому мы стремимся создавать одежду с высочайшим уровнем комфорта и качества и, в то же время, с минимальным воздействием на окружающую среду за счет использования переработанных, перерабатываемых и биоразлагаемых волокон, а также сертифицированных технологичных тканей.
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