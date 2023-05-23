Новые кроссовки Geox Spherica

Модели Geox Spherica практически не ощущаются на ногах, и обладают еще целым рядом преимуществ. Инновационная подошва Zero Shock, состоящая из двух компонентов разной плотности имеет мягкие сферические элементы, расположенные по всей поверхности стопы - именно благодаря им обеспечивается идеальная амортизация и ходьба превращается в удовольствие. Новинками в легендарной коллекции стали линейки Spherica EC4.1 и Spherica Vintage Series. Первая, Spherica EC4.1 - на утолщенной подошве позволит подняться на несколько сантиметров, не вставая на каблуки, универсального белого цвета с акцентной пяткой и шнурками в тон. Вторая - не только лидер комфорта, но и стиля - модель Spherica Vintage Series, вдохновленная беговыми ретро кроссовками, в сочетании мягкой замши и кожи наппа, гармонично дополнит повседневный образ.

Не обошлось и без технологических новинок: Geox представляет Spherica Actif с особой конструкцией подошвы, которая обеспечивает усиленный эффект амортизации и непревзойденное ощущение упругости. Здесь двухкомпанентная подошва сделана так, что более мягкий слой виден снаружи, он утолщается в области пятки, чтобы поглощать и возвращать энергию каждого шага. Высокотехнологичный вязаный верх модели с кожаными деталями отличается четкими линиями и представлен в палитре ягодного, оливкового и белого цветов

