Новые песни и всенародно любимые хиты на стихи Михаила Гуцериева прозвучали в музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!»

18 ноября на сцене ультрасовременной концертной площадки «LIVE Арена» состоялся большой праздник — музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!», организованный «Радио Шансон». Весь вечер многотысячная аудитория «LIVE Арена» пела песни, написанные поэтом Михаилом Гуцериевым вместе с лучшими артистами шансона по-русски, которые в течение года были лидерами хит-парада радиостанции.

За кулисами артисты поделились своими впечатлениями о сотрудничестве с поэтом Михаилом Гуцериевым, рассказали об эмоциях от выступления и своих планах на зимние месяцы.

Стас Михайлов исполнил одну из самых глубоких и философских композиций на стихи Михаила Гуцериева — «Этот долгий день».

«Песня «Этот долгий день» не теряет своей актуальности. Увидев стихи Михаила Сафарбековича, я написал музыку буквально за 10 минут. Вся жизнь пролетает за один день. В ней есть неприкрытая нотка сожаления, когда что-то уходит, что никогда больше не повторить. Всё это есть в стихах», — поделился шансонье Стас Михайлов.

Специальный гость музыкального марафона «Ээхх, разгуляй!» Наталья Гордиенко затронула струны души зрителей «LIVE Арена», исполнив песню «На синих озёрах» в акустическом звучании.

«Большая честь принять участие в фестивале «Ээхх, Разгуляй!» с премьерой инструментальной версии песни «На синих озёрах». Долька нежности, меланхолии, настроения осени», — поделилась впечатлением после выступления певица Наталья Гордиенко.

Король шансона по-русски Михаил Шуфутинский исполнил «Я просто медленно люблю» — одну из первых песен в соавторстве с Михаилом Гуцериевым.

«Я сразу отметил поэтический дар Михаила Гуцериева. Сердце подсказало мне, что передо мной именно СТИХИ, а не тексты песен с простым набором слов. С какой любовью он пишет свои строки! В его стихах есть что-то такое, что очень близко и исполнителю, и слушателю. По духу, по вере, по восприимчивости. В этом кроется главная причина его успеха», — рассказал легендарный шансонье Михаил Шуфутинский.

Великолепная Таисия Повалий представила композицию о самом волнующем, созидающем и трепетном чувстве любви.

«Я была счастлива вновь исполнить любимую композицию «Твоих рук родные объятия». Она светлая, нежная и полная чувств. Уверена, что она затронула самые тонкие струны души каждого гостя фестиваля «Ээхх, Разгуляй!», — поделилась впечатлениями артистка.

Актриса театра и кино, телеведущая Эвелина Блёданс ярко исполнила песню «Любовь без секса» и поделилась своими мыслями о значении этого произведения: «Что тут скрывать, мы все понимаем, что секс является основой отношений между мужчиной и женщиной. А музыка Алексея Вандрика в стиле танго только добавила сексуальности. Песня «Любовь без секса» стала нашим первым опытом сотрудничества с поэтом Михаилом Гуцериевым, и я очень рада, что он написал эту песню для меня».

Юлия Михальчик с песней «Любовь — упрямый сердцеед» погрузила слушателей в мир противостояния двух чувств — любви к избраннику и любви к себе.

«Сегодня я исполнила новую песню на стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева. Невероятно красивая история о сложной, но спасительной любви. Я надеюсь, что «Любовь — упрямый сердцеед» станет жемчужиной в моём репертуаре, наряду с такими хитами, как «Девушка простая» и «Снова и снова» Михаила Гуцериева.

На сцене музыкального марафона «Ээхх, Разгуляй!» прозвучала эксклюзивная премьера песни «Безответная» от актрисы и певицы Настасьи Самбурской на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой.

«Я услышала стихи на музыку – демо-версию в исполнении композитора Дарьи Кузнецовой и согласилась записать песню. Я волновалась, сегодня премьера песни «Безответная» и ко второму припеву зрители уже подпевали. По планам, в декабре выйдет клип на песню», — поделилась Настасья Самбурская после выступления.

На всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!» в течение вечера прозвучали песни на стихи Михаила Гуцериева:

«Этот долгий день» Стаса Михайлова (муз. Стас Михайлов),

«Сказка о любви» Рады Рай (муз. Вадим Усланов),

«Живое сердце» Сергея Павловского (муз. Игорь Крутой),

«На перекрёстке между строк» Мии Манолли (муз. Вячеслав Мерцалов),

«Пусть мне уже за 50» Сергея Ростовъ (муз. Сергей Ростовъ),

«Любовь – упрямый сердцеед» Юлии Михальчик (муз. Юлия Михальчик),

«Я просто медленно люблю» Михаила Шуфутинского (муз. Игорь Зубков),

«Виктория-вестница» Артура Руденко и Виктории Алешко (муз. Андрей Мисин),

«Твоих рук родные объятия» Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана),

«Голодная любовь» Славы (муз. Виктор Дробыш),

«Руки тёплые на бархате цветном» Александра Буйнова (муз. Леонид Молочник, Алексей Золотарёв),

«Любовь-сирота» Элины (муз. Сергей Ревтов),

«На синих озёрах» Натальи Гордиенко (муз. Максим Фадеев),

«Безответная» Настасьи Самбурской (муз. Дарья Кузнецова),

«Только так» Евгения Григорьева (Жека) (муз. Евгений Григорьев),

«Любовь без секса» Эвелины Блёданс (муз. Алексей Вандрик),

«Осень в Москве» Евгения Кемеровского (муз. Эдуард Изместьев),

«Ждёт меня любимая» Руслана Алехно (муз. Сергей Ревтов),

«Любовь за плату» Александра Левшина (муз. Александр Левшин).

На сцене и в зале было по-настоящему жарко: зрители танцевали и пели хором с любимыми артистами. Марафон «Ээхх, Разгуляй!» стал настоящей всенародной дискотекой.

Трансляция планируется на Первом канале в 2024 году, следите за нашими анонсами!

Фотограф - Евгений Николаев