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Новый элегантный эксклюзив в Williams Et Oliver

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  • 09 Декабря 202109:14

Новогодние сюжеты от американского бренда Certified International появились в сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver.

Для трех зимних коллекций самые праздничные сюжеты создала художница Сьюзен Вингет.

Волшебные огни, легендарную мастерскую Санта-Клауса и его эльфов, которые готовят детям игрушки и подарки к Рождеству вы найдете в коллекции «Мастерская Санта-Клауса».  

Классическим цветовым решением с элегантным рисунком с необычным сюжетом с образами лошадей на фоне праздника удивляет коллекция «Рождество в усадьбе». 

Фоном для новогодних домиков, ёлок, снега и санок стали самые необходимые для домашних, празднично-новогодних вечеров тарелки, кружки, банки для печенья в коллекции «Домик снеговика».

Все коллекции Certified International расписаны вручную в особой авторской технике.

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