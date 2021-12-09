Новый элегантный эксклюзив в Williams Et Oliver

Новогодние сюжеты от американского бренда Certified International появились в сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver.
Для трех зимних коллекций самые праздничные сюжеты создала художница Сьюзен Вингет.
Волшебные огни, легендарную мастерскую Санта-Клауса и его эльфов, которые готовят детям игрушки и подарки к Рождеству вы найдете в коллекции «Мастерская Санта-Клауса».
Классическим цветовым решением с элегантным рисунком с необычным сюжетом с образами лошадей на фоне праздника удивляет коллекция «Рождество в усадьбе».
Фоном для новогодних домиков, ёлок, снега и санок стали самые необходимые для домашних, празднично-новогодних вечеров тарелки, кружки, банки для печенья в коллекции «Домик снеговика».
Все коллекции Certified International расписаны вручную в особой авторской технике.
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