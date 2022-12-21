Новый российский бренд 7.2.66 представил коллекцию базовой одежды

Новый бренд 7.2.66 уделяет особое внимание цифрам как важной составляющей нашей жизни. Они появились в жизни человека даже раньше, чем письменность, и с невероятной скоростью несут нас в будущее: к новым открытиям, достижениям и путешествиям. Являясь частью точных наук, цифры, в то же время, содержат в себе магию, на которую мы опираемся в повседневности: числа-талисманы, дни рождения, пароли, пин-коды. Так, сохраняя наши традиции и память, они помогают нам создавать свою реальность.

Понимая значимость самого главного ресурса в жизни современного человека — времени — бренд 7.2.66 сосредоточился на создании удобной, лёгкой в уходе, одновременно характерной и стильной одежды. В коллекции представлены вещи, формирующие основу современного гардероба: струящиеся блузы, хлопковые рубашки в четырех базовых оттенках – черном, белом, голубом и красном. С ними отлично сочетаются брюки-палаццо или классические прямые в бежевом цвете. Платья миди из футера с расклешённой юбкой в двух цветах – для женственного и одновременно комфортного образа. Также бренд выпустил черные и белые футболки, худи и брюки для луков в стиле sport casual. Такие комплекты можно легко собрать на каждый день, при этом не отвлекаясь от самых важных дел. Базовая цветовая гамма в коллекции идеально комбинируется, а легкие и приятные на ощупь материалы позволят ощущать комфорт в повседневной жизни.

Коллекция российского бренда 7.2.66 представлена в онлайн-магазине и на платформе Lamoda. Также сейчас доступна лимитированная коллекция худи и аксессуаров, посвященная 65-летию космической эры и созданная совместно с «Роскосмосом» и агентством «SPUTNIK».