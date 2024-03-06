Новый весенний дроп от бренда "Снежная Королева"

Открывая весенний сезон «Снежная Королева» обращает внимание на особую важность внутренней гармонии и предлагает безупречные решения, в которых каждая девушка сможет почувствовать себя красивой, счастливой и женственной в любых обстоятельствах.

Романтичные, но характерные образы созданы на балансе лаконичной цветовой палитры и выразительных деталей, свойственных романтическому стилю. Платье А-образного силуэта с тонким обручем-колье и оборкой из перьев, струящиеся блузы и платья, полупрозрачные фактуры, корсет и юбка-баллон, брючный костюм со съемной баской-плиссе и белоснежный костюм-двойка — что бы вы ни запланировали: поход в бар, вечеринку с друзьями, театральную премьеру или свидание с собой — идеальные образы помогут создать весеннее настроение.

Черно-белая цветовая палитра, кажущаяся нелогичной и слишком формальной для легкого романтического настроения коллекции, призвана сосредоточить все внимание на главном — индивидуальности и безупречной красоте.

В этом сезоне бренд «Снежная Королева» предлагает проявить любовь и заботу к себе, чтобы иметь возможность транслировать ее окружающим и делать мир лучше.

Подобрать идеальный образ для весеннего настроения можно в розничной сети и на официальном сайте бренда.