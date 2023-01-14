Новый журнал Moda Unica

На страницах этого модного журнала любая из представительниц прекрасного пола почерпнет множество интересного и уникального о стиле, моде, красоте на модных дефиле с мировых подиумов и главных трендов нынешнего и предстоящего сезона. Само название журнала «MODA UNICA» говорит о его уникальном наполнении. В каждом номере раскрывается целый мир, красочный, наполненный событиями и новостями с мировых подиумов моды, интересными историями, интервью не только о моде, но и об уникальных новинках и тенденциях, о новых мировых дизайнерах, фототоваров, поражающих своим креативом и неординарным представлением о самой моде.

С приходом века цифровых технологий, становиться очевидно, что необходимость в печатных версиях периодических изданий остаются позади, и открывается новый мир безграничного информационного потребления с огромным количеством преимуществ, стирая все видимые границы и информационные запреты. Поэтому, журнал издается онлайн. Печатные версии журнала выпускаются исключительно для презентаций, показов и художественных мероприятий. Выход журнала 1 раз в квартал. Предусмотрены тематические спецвыпуски журнала.

Главные редакторы Roberto Denti и Mona Unica (Natalia Morozova). Основатели, создатели бренда «MODENARO». Ответственный редактор Евгений Гусев Основатель Дома Моды «ЕВГЕНИЙ ГУСЕВ СТУДИА». Редакторы журнала являются создателями и основателями INTERNATIONAL ACADEMY MAQ–IAMAQ MOVIMENTO ARTE QUANTISTICA (C.F. 97867390151)-Международной Академии Квантового искусства IAMAQ в составе которой существует Интитут Моды IAMAQ представленный брендами трех стран: Италии, России и Египта. В планах издателя выйти в один из лидеров среди глянцевых онлайн изданий о моде и стиле в России.

Выпуск декабрь 2022

Краткое содержание:

О создателях и основателях MODA UNICA

Премьера на WILDBERRIES

Конкурс MODENARO

Александр Алалыкин «Фотограф без границ»

Новости. Анонс «Недели Моды в Милане 2023»

Новые лица «Недели Моды 2022»

Уникальные тренды 2023 от Emanuela Contini

http://www.modenaro.net/modaunica